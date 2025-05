DILETTANTI – Domenica di festa per Ostuni, Squinzano e Carmiano-Magliano

In Prima Categoria girone C taglia il traguardo lo Squinzano che batte nella finale playoff il Ruffano per 1-0 con gol di Cristiano Ancora e si candida come prima scelta per un eventuale ripescaggio in Promozione dov’è già approdato il Bagnolo da vincitore del girone.

Nel girone B, matematicamente promosso l’Ostuni Calcio 24 che s’impone per 5-0 sull’Hellas Laterza, sale a +7 sul Noicattaro, fermato sul pari a Noci ed è ormai irraggiungibile a due giornate dalla fine della stagione regolare.

In Seconda Categoria girone C l’Atletico Carmiano Magliano vince la finale playoff battendo 4-1 il Soccer Dream Parabita e si candida per un ripescaggio in Prima Categoria.