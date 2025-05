CASARANO – Pari con l’Ischia e grande festa per il ritorno in Serie C. Filograna: “Ora restiamoci a lungo”

Clima di festa al “Capozza” di Casarano per l’ultima di campionato: davanti a circa 5.000 tifosi e una coreografia imponente, i rossazzurri celebrano la promozione in Serie C, attesa da ben 27 anni. Il match contro l’Ischia finisce 1-1, ma il risultato passa in secondo piano rispetto all’entusiasmo sugli spalti.

Gli ospiti passano in vantaggio nei primi minuti con un bel gol di Pisczeck su ripartenza, approfittando di un avvio impreciso dei padroni di casa. Il Casarano reagisce, costruisce tanto e colpisce tre legni: due traverse con Perez e Loiodice, e un palo con Legittimo.

Nel finale, è proprio Loiodice a procurarsi un rigore, trasformato da Malcore, che evita la sconfitta interna e salva l’imbattibilità casalinga. L’attaccante salentino viene anche premiato come miglior bomber del girone H. Dopo il triplice fischio, via ai festeggiamenti e alla premiazione ufficiale da parte della LND. A consegnare la coppa il coordinatore della Serie D, Luigi Barbiero. Il presidente Filograna Sergio ha parlato dal palco in piazza Indipendenza, sottolineando l’unità dell’intero ambiente: società, squadra, staff e tifosi.

“Abbiamo scelto gli uomini giusti, è nata una famiglia”, ha detto, dedicando il traguardo anche al ricordo dello zio Antonio. Filograna ha elogiato il tecnico Di Bari, definendolo il condottiero ideale per il ritorno nel calcio professionistico. “Ora vogliamo restarci a lungo”, ha aggiunto, spronando tutti a continuare a lavorare uniti.

I più acclamati sono il capitano Legittimo, Malcore, Loiodice e il presidente Filograna. Il tecnico Di Bari celebra un risultato storico, frutto di lavoro e fiducia. Il dg Navone sottolinea l’importanza di aver costruito una squadra prima di uomini e poi di calciatori. E adesso, sotto con la Poule Scudetto.

—

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 04.05.2025, ore 15

Serie D/H 2024/25, giornata 34

CASARANO-ISCHIA 1-1

RETI: 6′ pt Piszczeck (I), 41′ st rig. Malcore (C)

CASARANO (3-4-3): Alloj (28′ st Ferilli); Rizzo (5′ st Loiodice), Milicevic (30′ st Albo), Legittimo; Cerutti, Logoluso, Opoola, Perez (32′ st Fasano), Teijo (34′ st Ferrara); Saraniti, Malcore. All. Di Bari.

ISCHIA (3-5-2): Paduano (12′ st Re); Trofa, Mattera Giu. (18′ st Mattera Gio.), Chiarello; Errico, Montanino, Colella (19′ st Castagna), Patalano, De Siato (31′ st Mollo); D’Anna, Piszczeck. All. Foglia Manzillo.

ARBITRO: Scicolone di San Donà del Piave.

RISULTATI E CLASSIFICA