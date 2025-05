FASANO-NARDÒ – Gol ed emozioni al “Curlo”. Biancazzurri ai playoff, domenica la Nocerina

foto: foto di gruppo per il Fasano a fine garaph: FB Fasano Calcio

Il Fasano conquista una vittoria fondamentale contro il Nardò e, complice il pareggio del Matera, raggiunge il 5° posto valido per i playoff. Per i granata, le speranze di spareggi di fine campionato erano ridotte al lumicino già prima di scendere in campo al “Vito Curlo”.

La partita è combattuta e ricca di emozioni sin dai primi minuti. Il Fasano passa in vantaggio all’8’ con Penza, su assist di Corvino dopo un bel triangolo con Losavio. Al 32’ arriva il raddoppio con Losavio, lesto a ribadire in rete dopo una respinta. Il Nardò accorcia le distanze al 38’ con D’Anna, bravo a sfruttare un lancio di Mengoli. Nella ripresa, al 2’, Calderoni pareggia con un gran tiro dal limite. Il Fasano reagisce subito: al 4’ Corvino segna con un tiro da lontano, complice un errore del portiere. Al 16’ ancora Corvino sigla il 4-2 con una splendida azione personale. Grande emozione al 23’ per l’uscita di capitan Ganci, alla sua ultima gara. Il Nardò cerca di riaprire la partita, ma Lombardo salva due volte su Gatto nel finale.

Triplice fischio e festa per il Fasano, atteso domenica dalla semifinale playoff in casa della Nocerina.

Per il Nardò arriva un settimo posto, a pari merito con la Virtus Francavilla. Una comoda salvezza che, con qualche errore in meno, si sarebbe potuta comodamente trasformare in una qualificazione per i playoff.

Negli spogliatoi, il tecnico del Fasano, Graziano Pistoia, è raggiante: “Sono contentissimo. Abbiamo centrato un obiettivo che era impensabile un paio di mesi fa perché si temeva che, andato via Agovino, che stava facendo molto bene, si sarebbero avute ripercussioni sul gruppo. Ho invitato il gruppo a non guardare chi c’era dietro ma quelli che avevamo davanti. Grazie alla società per avermi dato fiducia e al mio staff”.

Mister Fabio De Sanzo: “Bella partita e complimenti al Fasano per la qualificazione meritata ai playoff. Per quanto ci riguarda, siamo arrivati un po’ corti a questo appuntamento”.

IL TABELLINO

Fasano, stadio “Vito Curlo”

domenica 04.05.2025, ore 15

Serie D/H 2024/25, giornata 34

FASANO-NARDÒ 4-2

RETI: 9′ pt Penza (F), 32′ pt Losavio (F), 38′ pt D’Anna (N), 2′ st Calderoni (N), 4′ st e 16′ st Corvino (F)

FASANO (3-4-1-2): Lombardo; Urquiza, Tangorre, Onraita; Mauriello, Penza, Ganci (23′ st Murgia), Barile (33′ st Lupoli); Battista, Corvino, Losavio (46′ st Marsico). All. Pistoia.

NARDÒ (3-5-2): Galli; Delvino, Fornasier, Calderoni; Mazzotta (1′ st Gemma), Munoz, Milli (1′ st Correnti), Mengoli (33′ st Trinchera), Lucas; D’Anna, Piccioni (1′ st Gatto). All. De Sanzo.

ARBITRO: Tedesco di Battipaglia.

NOTE: Ammoniti Barile, Tangorre (F), Gemma, Calderoni (N).

