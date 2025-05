VIRTUS FRANCAVILLA-UGENTO – Botta e risposta: biancazzurri fuori dai playoff, giallorossi ai playout

foto: N. Pinto e Bedini in azione ph: US Virtus Francavilla Calcio

Nell’ultima giornata di campionato, la Virtus Francavilla pareggia 1-1 in casa contro l’Ugento e manca l’accesso ai playoff, obiettivo dichiarato dal tecnico Coletti. Il presidente Magrì, che aveva annunciato un possibile disimpegno, dovrà ora decidere il futuro della società. Per l’Ugento, invece, appendice di campionato domenica prossima per mantenere la categoria. Al “Comunale”, sfida secca contro il Manfredonia, coi giallorossi che hanno due risultati su tre per restare nella massima categoria dilettantistica nazionale.

Inizio arrembante dell’Ugento che, nonostante le pesanti assenze (Martinez, Rossi, più gli squalificati Medina e Sanchez) crea pericoli nei primi minuti, ma la Virtus reagisce con una manovra fluida e varie occasioni da gol. Nel primo tempo i biancazzurri perdono Bolognese per infortunio e non riescono a concretizzare. Per i salentini, rigore reclamato alla mezzora per un possibile tocco di mani in area da parte di un difensore avversario.

Nella ripresa, la partita resta equilibrata con occasioni da entrambe le parti. Al 13′ ospiti in dieci uomini per l’espulsione di Navarro, per proteste. Decisione apertamente contestata dai giallorossi e dal tecnico Oliva. Nonostante l’uomo in meno, l’Ugento si getta in avanti con il cuore e minaccia la porta avversaria con un colpo di testa di Amabile. Al 35’ Diop sblocca per la Virtus con un bel tocco al volo. Ugento all’assalto della porta avversaria e gol del pari trovato al terzo di recupero con un rigore trasformato da Ruiz per fallo di mani in area di Iocolano.

Finisce 1-1. Il pubblico della Nuovarredo Arena, deluso, contesta la squadra. Per l’Ugento nessuna dichiarazione per contestare l’operato della terna arbitrale. Domenica 11, la gara che vale una stagione.

—

IL TABELLINO

Francavilla Fontana, “Nuovarredo Arena”

domenica 04.05.2025, ore 15

Serie D/H 2024/25, giornata 34

VIRTUS FRANCAVILLA-UGENTO 1-1

RETI: 35′ st Diop (VF), 48′ st Ruiz rig. (U)

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Cerves; Pinto P., Allegrini, Lambiase; De Crescenzo (9′ st Baglivo), De Luca (23′ st Gorgoni), Bolognese (23′ pt Iocolano), Latagliata (18′ st Albano); Pinto N. (23′ st Diop), Sosa, Gjonaj. All. Coletti.

UGENTO (4-3-1-2): Illipronti; Bedini, Lezzi, Romero, Navarro; Amabile (33′ st Inguscio), Teyou, Grisley; Regner; Signorile, Ancora (15′ st Ruiz). All. Oliva.

ARBITRO: Ferrara di Roma 2.

NOTE: Ammoniti Bolognese, Gjonaj, Latagliata, Iocolano (VF), Lezzi, Bedini (U); espulso al 13′ st Navarro (U) per proteste.

