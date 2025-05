PROMOZIONE – Taurisano, l’Eccellenza è più vicina. Lotta playoff serratissima: i tabellini della 32ª

A due giornate dalla fine, il Taurisano ha due match-ball da giocarsi per tagliare il traguardo della vittoria del girone B e della promozione in Eccellenza. Contro il Sava ormai senza obiettivi arriva una comoda vittoria con un gol per tempo che permette ai granata di portarsi a 75 punti e di parare il colpo dell’Otranto che rifila tre reti al Terre di Acaya e Roca. Tre punti di distanza tra le prime due della classifica. Domenica prossima, capolista in casa del Putignano, non ancora salvo anche se con buone probabilità, e Otranto in casa del Leverano, impegnato nella corsa playoff che vede, dopo l’Otranto, quattro squadre a pari punti dal terzo al sesto posto: Maglie, Matino, Terre di Acaya e Roca e lo stesso Leverano.

In splendida forma il Maglie di Alberto Giuliatto, alla sesta vittoria consecutiva e al nono risultato utile consecutivo (che coincide col suo insediamento sulla panchina giallorossa). Bene anche il Matino che infila tre volte la porta del Carovigno. Per il Leverano, solo un pari in extremis sul campo del Trepuzzi. In coda, Veglie e Grottaglie sono matematicamente in Prima Categoria; vittoria pesantissima del Tricase che rinfocola le speranze playout; sconfitte per Mesagne e Crispiano. Refugees, pokerissimo al Veglie.

I tabellini della 32ª

TAURISANO-SAVA 2-0

RETI: 20′ pt Sansò, 35′ st Delgado

TAURISANO: Rollo, Quaranta, Giannotti, Sansò, Cavalieri, Pasca, Di Giulio (39′ st Amico), Maiolo, Delgado, Mingiano (29′ st Solidoro), Bruè. All. Manco.

SAVA: Maraglino, Lomartire, Gallù, Motti (18′ st Massaro), Danese, Margarito, Narducci (32′ st Tullo), Lotito, De Pascalis (21′ st Di Maggio), Sibilla (7′ st Scarci), Malagnino. All. Colluto.

ARBITRO: D’Ambrosia di Brindisi.

—

V. MATINO-CAROVIGNO 3-1

RETI: 8′ pt Pirretti (M), 10′ pt Villani (M), 25′ pt Greco (C), 37′ pt Carrino (M)

V. MATINO: Russo, Sperti, Monteleone, De Vito, Maruccia, Perrone, Elia, Giannuzzi (22′ st Suppressa), Carrino, Pirretti, Villani. All. Cimarelli.

CAROVIGNO: Santoro, Lanzilotti, Leo, Talò, Perrone, Albano, Kaba, Odone, Diwouta, Greco (10′ st Bagnulo), Perrone M. All. Crescenzio.

ARBITRO: Carlucci di Molfetta.

—

OTRANTO-TERRE DI ACAYA E ROCA 3-1

RETI: 26′ pt Cisternino (T), 43′ pt Pietrangelo (OL), 6′ st Valentini Mat. (O), 34′ st rig. Vigliotti (O)

OTRANTO: Caroppo, Beron, Vigliotti, Dollorenzo, Liquori, Conte, Sall (45′ st Greco), Valentini Mat. (45′ st Valentini Man.), Taveri (11′ st Tourè), Pietrangelo (45′ st Calò), Piccinno. All. Mazzeo.

TERRE DI ACAYA E ROCA: Montagnolo, Plevi (42′ st Murrone M.), Murrone R., Rutigliano, Mingiano (24′ st Camassa), De Nigris, Cisternino, Sergio, Pasca, Vizzino (24′ st Trovè), Pellè. All. Greco.

ARBITRO: De Beneidctis di Bari.

—

GROTTAGLIE-COPERTINO 1-3

RETI: 3′ pt Della Bona (C), 42′ pt Almeyra (C), 18′ st Galeone (G), 47′ st Bruno (C)

GROTTAGLIE: Sy, Motolese, Chiloiro, Campana, Camassa (19′ st De Vincentis), Ciracì, Magno, Petrosino (30′ st Convertino), Galeone, Moretti, Saponaro. All. Gamarro.

COPERTINO: Sciuscio, Della Bona (15′ st Bruno), Nestola (30′ st Caramuscio), Franco, Fontanella, Lillo, Mazzotta (15′ st Frisenda), Pinto, Gallucci, Almeyra, Ciccarese. All. Caragiuli.

ARBITRO: Gialluisi di Barletta.

—

MESAGNE-TOMA MAGLIE 0-3

RETI: 5′ pt Romano, 45′ pt Galvez, 1′ st Fernandez

MESAGNE: Sestino, Petracca, Mboupè, Cidera, Cissè, Assindi, Lovisi, Politi (10′ st Orfano), Manta Ale., Sozzo, Manta And. All. Di Serio.

TOMA MAGLIE: Carretta, Tecci, Gningue, Galvez, Amato, Diaz, Ongania, Romano (15′ st Tabares), Fernandez, Mossolini, Duarte. All. Giuliatto.

ARBITRO: Matera di Bari.

—

V. LOCOROTONDO-TRICASE 0-1

RETI: 22′ st Vatavu

V. LOCOROTONDO: Di Gennaro, Neglia (15′ st Caruso), Colucci, Lacirignola, Prete (42′ st Semeraro), Savoia, Natale (15′ st Palmisano), Pentassuglia, Salvi, Romanazzo, Dos Santos. All. Calabretto.

TRICASE: De Donno, Puzzovio, Turco, Zocco, Palumbo, Maglie, Cantellanos (31′ st Giannuzzi), Esposito, Caputo (36′ st Antonaci), Buttera, De Giorgi (18′ st Vatavu). All. Toma.

ARBITRO: Albano di Taranto.

—

TREPUZZI-LEVERANO 1-1

RETI: 15′ pt Cavaliere (T), 47′ st Laena (L)

TREPUZZI: Centonze, Renna, Donno, Tundo, De MItri, Fracella, Miccoli, Scardia, Cavaliere, Alemanni (20′ st Campagna), Riezzo. All. De Nitto.

LEVERANO: Bardoscia, Manca, Rutigliano, Ruben, Bugello, Pasculli, Sanyang, Spedicato, Palazzo (11′ st Panzetta), Laena, Soriano. All. Pedone.

ARBITRO: Altomare di Molfetta.

—

RINASCITA REFUGEES-VEGLIE 5-0

RETI: 1′ pt, 3′ pt, 16′ pt, 35′ st Ndoye, 43′ pt Thiam

RINASCITA R.: Diop (8′ st Cissè), Ndiaye (8′ st Nestola), Diop M., Duku, Gueye M., Gueye B., Ndom (15′ st Diop Mor), Niang (24′ st Capoccia), Ndoye, Lupo, Thiam (8′ st Leo). All. Olivieri.

VEGLIE: Mele, Panzanaro, Stefanizzi (43′ st Manca), De Vanna, Ligori (1′ st Verdesca), Del Monte, Musardo, Corallo, Petranca (27′ st De Luca), Fatty, Ciucci. All. Masciullo.

ARBITRO: Antico di Brindisi.

—

R. PUTIGNANO-RS CRISPIANO 4-3

RETI: 23′ pt e 24′ st Daugenti (P), 36′ pt rig. Daddato (P), 16′ st Di Cosola (P), 20′ st D’Angelo (C), 30′ st De Bartolomeo (C), 43′ st Bello (C)

R. PUTIGNANO: Laterza, Sportelli, Palazzo, Daddato (5′ st Vinella), Casulli, Daugenti, Muolo, Amendolagine, Laera, Nitti, Di Cosola. All. Palazzo.

RS CRISPIANO: Annicchiarico, Nasole M., Leggieri, Magli, Paciulli (8′ st Cissè), Bello, Nasole F. (8′ st Marini), D’Angelo, Del Sole (43′ st Caminiti), De Bartolomeo, Papa (40′ st Palumbo). All. Peluso.

ARBITRO: Saponaro di Foggia.