LECCE – Il calendario salvezza: Verona è decisiva per continuare a sperare

La lotta salvezza in Serie A si accende dopo la quartultima giornata. Il Monza è la prima squadra a retrocedere matematicamente in Serie B, travolto 4-0 dall’Atalanta. Il Venezia ha conquistato un punto importante a Torino, mentre l’Empoli ha perso contro la Lazio, passando penultimo da solo a due punti dal Lecce. La sfida per non retrocedere sembra ormai un affare a tre tra Empoli, Venezia e Lecce, anche se Parma, Verona e Cagliari non sono ancora certi della permanenza.

Il Cagliari, ospite del Como già salvo, potrebbe chiudere il discorso salvezza già nel prossimo turno. L’Empoli affronterà in casa il Parma, seconda gara casalinga consecutiva, in uno scontro cruciale per entrambe: i toscani cercano punti vitali, mentre gli emiliani vogliono evitare guai nelle ultime due giornate. Il Venezia ospiterà la Fiorentina, che in settimana conoscerà il suo destino in Coppa contro il Betis Siviglia, nel ritorno delle semifinali. Infine, l’impegno del Lecce a Verona, che è fondamentale.

Alla penultima giornata il Cagliari riceverà il Venezia, il Verona ospiterà il Como e il Lecce affronterà il Torino. L’Empoli sarà ospite del Monza, ormai retrocesso, e il Parma accoglierà il Napoli. All’ultima giornata, Empoli-Verona sarà una sfida decisiva, magari solo per i toscani, il Lecce andrà a Roma contro la Lazio, il Cagliari affronterà il Napoli, mentre il Venezia riceverà la Juventus, forse ancora in lotta per la Champions.

Il Lecce ha oggi solo un punto di vantaggio sul Venezia e due sull’Empoli: margine minimo che preannuncia una battaglia intensa fino all’ultima giornata. Ma bisogna necessariamente ricominciare a fare punti. E per punti s’intende bottino pieno, dato che sono passati oltre tre mesi (era il 31 gennaio) dall’ultimo successo dei giallorossi (a Parma).