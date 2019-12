TERZA CATEGORIA/Maglie – Risultati 6ª giornata, classifica e prossimo turno

Dopo le partite della quarta giornata, il Giudice sportivo di Terza Categoria Maglie ha squalificato, per due turni, Antonio Natola (TAF Ceglie) e Mohammed Jawla (Virtus Morciano); per un turno, Giovanni Contestabile e Luca Giaquinto (Euro Sport Academy), Andrea Colonna (Melpignano) e Vito Giuri (Pol. Galatone); inibizione, sino al 10 dicembre, per Lorenzo Martellotti (dirigente…