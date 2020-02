TERZA CATEGORIA/Maglie – Risultati 13ª giornata, classifica e prossimo turno

Dopo la prima giornata di ritorno, dodicesima in generale, gare giocate tra sabato 8 e domenica 9 febbraio nel campionato di Terza Categoria delegazione di Maglie, il Giudice sportivo ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari. CALCIATORI – Due giornate di squalifica per Gianluca Borromeo (Euro Sport Academy); una giornata per Giuseppe Antico (TAF Ceglie Messapica)….