VIRTUS MATINO – Il vp Marsano: “Non vediamo l’ora di cominciare. Con Ledesma, il nostro vivaio a livelli importanti”

Il conto alla rovescia è, ormai, quasi ultimato. La Virtus Matino è pronta a tuffarsi nell’avventura Serie D. Domenica 12 si parte col turno preliminare di Coppa Italia a Brindisi; dopo sette giorni, via al campionato: “Siamo tutti molto entusiasti – afferma il vice presidente del Matino, Elvis Marsano -, l’emozione è tanta. Abbiamo un gruppo che sa lavorare insieme e che vuole fare bene veramente. Aspettiamo solo di cominciare”.

Positivo il suo giudizio sulla campagna acquisti del club: “Il nostro ds Inguscio – continua Marsano – ha lavorato inserendo e confermando giocatori validi, motivati e con molta fame. Non posso che essere orgoglioso della nostra rosa”. Il Matino, probabilmente sino a dicembre, dovrà giocare altrove le gare interne, in attesa dell’ultimazione dei lavori al “Via del Mare”: “Il Comune – aggiunge il vice presidente virtussino – cercherà in tutti i modi di completare i lavori per consegnarci un impianto all’altezza della Serie D”.

Grande attenzione è riservata dalla Polisportiva al settore giovanile che, da quest’anno, si avvarrà della collaborazione dell’ex Lecce e Lazio, Cristian Ledesma: “C’è sempre stata la volontà di potenziarlo – spiega il dirigente biancazzurro -, purtroppo non ce l’ha permesso l’impossibilità di contare sulla presenza della struttura dello stadio che necessita di lavori di ristrutturazione. Con la collaborazione di Ledesma, vorremmo veramente portare il nostro vivaio a livelli importanti. Il progetto delle fasce basse è ideato dal responsabile Roberto De Giorgi e conta anche la collaborazione di Ascla di Casarano. Un’iniziativa mirata all’inclusione e all’aggregazione, oltre al progetto tecnico che sarà portato avanti dai nostri tecnici qualificati, sotto le direttive di Ledesma – conclude Marsano – che sarà presente per visionare e aiutare la crescita dei nostri ragazzi”.

(fonte: Nuovo Quotidiano di Puglia – foto: Marsano, il primo a sinistra, con la presidentessa Costantino e mister Branà – ph. Coribello-SalentoSport)