VOLLEY A3/m – Casarano già al lavoro con tanti volti nuovi. Il club: “Obiettivo salvezza, poi vedremo…”

La Leo Shoes Volley Casarano è già da una settimana al lavoro per preparare lo storico campionato di A3.

Il gruppo si è riunito mercoledì scorso presso il palasport di contrada Pietrabianca per inaugurare ufficialmente la preparazione. Sono tanti i volti nuovi: il nazionale slovacco Michael Petras, il palleggiatore salentino Federico Ciardo, il siciliano Alessandro Ribecca, il centrale Valentino Meleddu, gli schiacciatori Giovanni Scaffidi e Gabriele Parlati che si uniranno al veterano Simone Baldari, ai riconfermati Francesco Pierri e Christian Peluso, ai giovanissimi Luca Stefano e Gabriele De Micheli.

Il messaggio della società è chiaro: “Seppur ci affacciamo al prossimo campionato da matricola, è nostra ferma volontà ben figurare in ogni sfida, col chiaro intento di uscire dal rettangolo di gioco sempre a testa alta e, possibilmente, con punti da mettere in carniere. Il primo obiettivo sarà quello della salvezza: conquistata la permanenza, ci porremmo nuovi obiettivi a cui di certo non rinunceremo se dovessero risultare agguantabili“.

Il primo test match della nuova stagione, per il gruppo di coach Licchelli, sarà quello di sabato 18 con l’amichevole contro l’Aurispa Libellula Lecce.