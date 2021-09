LECCE – Allenamento al Via del Mare, domani rifinitura e partenza per Benevento: Gallo ok

Ultimo allenamento prima della rifinitura per il Lecce di Marco Baroni, questa mattina al Via del Mare. Ancora fuori i nazionali Bjarnason e Helgason (questa sera alle 20.45 l’ultima gara del trittico islandese contro la Germania, qualificazioni Mondiali). Gallo ha ripreso ad allenarsi col resto del gruppo, dopo essere tornato anzitempo dalla convocazione in nazionale Under 21 per dei problemi al ginocchio sinistro, per fortuna smaltiti. Domani la rifinitura all’Acaya, poi la partenza per Benevento, prima della quale, Baroni parlerà con la stampa.

Intanto, è stata designato l’arbitro di Benevento-Lecce di venerdì sera, ore 20.30: sarà il signor Alberto Santoro della sezione di Messina.