VIRTUS MATINO – Ufficiale, sollevati dall’incarico Branà e il suo vice

Dopo 16 partite di campionato s’interrompe il rapporto di collaborazione tra la Virtus Matino e mister Giuseppe Branà. Il club biancazzurro, poco fa, ha comunicato l’esonero del tecnico e del suo vice, Simone Carrozzo. “A loro – si legge – vanno i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera, riconoscendogli le vittorie dei campionati di Promozione ed Eccellenza”.

L’allenatore di Toritto arrivò al Matino a fine maggio del 2019, in sostituzione di Antonio Toma e, nel giro di due anni, compì la doppia impresa di vincere i campionati di Promozione (via ripescaggio), prima, e di Eccellenza (via playoff), poi.

In sella alla Virtus Matino, nell’attuale campionato di Serie D, Branà ha collezionato solamente due vittorie (contro Sorrento e Gravina, entrambe fuori casa), due pareggi e 12 sconfitte, le ultime otto delle quali, consecutive. La squadra è attualmente ultima in classifica, a pari punti con il Brindisi.

(foto. G. Branà)