BASKET a2/m – Un Nardò dalle due facce cede di schianto al Ferrara. Risultati e classifica

Un Nardò a due facce, perde malamente contro Ferrara che accelera nell’ultimo quarto e porta a casa la vittoria col punteggio di 65-84.

La gara parte in maniera equilibrata col Nardò che sfrutta il buon inizio di Thomas e Poletti. Sul punteggio di 7-11 arriva il primo canestro granata di Amato, autore di 23 punti, seguito da tre triple: una dello stesso play milanese, un’altra di Fallucca e, infine, una di Ferguson che chiudono il primo quarto con i granata in vantaggio per 20 a 13.

Nel secondo quarto Nardò parte forte con la tripla di Poletti e gli 8 punti di Amato tra lunetta e due triple, oltre ai canestri di Jerkovic e Ferguson che portano i neretini sul +18. Ferrara chiude un 4-0 di parziale con i padroni che tentano di controbattere con una tripla di Fallucca alla quale gli ospiti rispondono arrivando sul 41-32 all’intervallo.

Al rientro i ferraresi entrano agguerriti e sorprendono il Toro che fa soltanto un punto mentre gli ospiti ne mettono a referto 6. Sotto pressione gli uomini di coach Gandini cercano di tenere botta con il canestro di Poletti, il 2/2 di Amato e la tripla di Ferguson. A quattro minuti dal termine del terzo quarto il Toro si trova sul +7, ma la squadra romagnola non demorde e chiude la frazione sul 55-52.

Nell’ultimo quarto la squadra di coach Gandini parte male, subendo un parziale di 10-0 che viene interrotto da un libero di Ferguson e un canestro di Thomas, seguiti, però, da un altro parziale pazzesco di Ferrara (15-1). Sul punteggio di 60-79 in favore degli ospiti ed a un minuto e quaranta secondi dal termine il Toro, impossibilitato a rientrare, prova a diminuire lo svantaggio ma con scarsi risultati. La partita si chiude con il punteggio di 65-84.

—

IL TABELLINO

NEXT NARDÒ-TOP SECRET FERRARA 65-84

(20-13, 21-19, 14-20, 10-32)

NARDÒ: Andrea Amato 23 (3/6, 3/8), Jazzmarr Ferguson 16 (3/5, 3/9), Mitchell Poletti 8 (2/5, 1/5), Quintrell Thomas 8 (3/4, 0/1), Matteo Fallucca 6 (0/1, 2/6), Mihajlo Jerkovic 4 (2/3, 0/2), Federico Burini 0 (0/1, 0/1), Andrea La torre 0 (0/3, 0/3), Cristiano Greco 0 (0/0, 0/0), Jacopo Cavalera 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Toma 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 18 – Rimbalzi: 23 8 + 15 (Mitchell Poletti 7) – Assist: 9 (Andrea Amato 3).

FERRARA: Top Secret Ferrara: A.j. Pacher 14 (3/3, 1/3), Giovanni Vildera 14 (6/10, 0/0), Tommaso Fantoni 13 (3/5, 0/0), Danilo Petrovic 13 (2/2, 3/4), Alessandro Panni 12 (3/5, 1/4), Agustin Fabi 10 (1/2, 1/5), Luca Vencato 8 (4/5, 0/2), Niccolo Filoni 0 (0/3, 0/3), Tommy Pianegonda 0 (0/0, 0/0), Demario Mayfield 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 26 – Rimbalzi: 41 10 + 31 (A.j. Pacher 11) – Assist: 11 (A.j. Pacher, Agustin Fabi, Luca Vencato 3).

—

LEGADUE BASKET – GIRONE ROSSO

RISULTATI (giornata 11): Verona-San Severo 63-96, Nardò-Ferrara 65-84, Cento-Scafati 75-70, Eur. Roma-Forlì 83-79, Chieti-Stella A. Roma rinviata, Latina-Fabriano 91-77, Ravenna-Chiusi 77-84.

CLASSIFICA: Scafati e Ravenna 18 – Cento, Chiusi, Ferrara, San Severo 12 – Verona 11 – Latina, Forlì 10 – Nardò, Eurob. Roma 8 – Chieti, Stella A. Roma 6 – Fabriano 4.

PROSSIMO TURNO (19-20 dic.): Forlì-Nardò (dom. ore 17), Fabriano-Verona, Ferrara-Cento, San Severo-Chieti, Scafati-Ravenna, Chiusi-Eurob. Roma, Stella A. Roma-Latina.

(fonte: US Next Nardò)