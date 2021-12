SERIE B – Lecce, giornata doppiamente amara: i numeri della 17ª e la nuova classifica marcatori

Ventisei le reti segnate nella diciassettesima giornata di Serie B. Quattro le doppiette: Corazza (Alessandria), Lunetta (Alessandria), Baldini (Cittadella) e Lapadula (Benevento), quest’ultimo nuovo capocannoniere del torneo cadetto insieme a Strefezza.

Con la sconfitta di Pisa, il Lecce è scivolato al terzo posto, a pari merito con Benevento e Monza, entrambi vittoriose. La classifica resta, comunque, corta, sia in alto, sia nella zona playoff. In vetta si conferma il Pisa con due punti sul Brescia e quattro sul terzetto composto da Lecce, Benevento e Monza. Vincono tutte o quasi nelle parti alte. Giornata, quindi, doppiamente negativa per la squadra di Marco Baroni che si è fermata dopo una serie entusiasmante di 15 risultati utili consecutivi.

La classifica marcatori dopo la terzultima di andata:

9 RETI: Strefezza G. (Lecce), Lapadula G. (Benevento);

8 RETI: Coda M. (Lecce), Charpentier G. (Frosinone), Corazza S. (Alessandria);

7 RETI: Dionisi F. (Ascoli), Donnarumma A. (Ternana), Falletti C. (Ternana), Baldini E. (Cittadella);

6 RETI: Lucca L. (Pisa), Galabinov A. (Reggina), Mulattieri S. (Crotone), Colombo L. (Spal), Dany Mota M. (Perugia), De Luca M. (Perugia);

5 RETI: Gori G. (Cosenza), Okwonkwo O. (Cittadella), La Gumina A. (Como);

4 RETI: Buonaiuto C. (Cremonese), Cerri A. (Como), Di Mariano F. (Lecce), Vazquez F. (Parma), Bellemo A. (Como), Moreo S. (Brescia), Partipilo A. (Ternana), Montalto A. (Reggina), Mancosu M. (Spal), Sibilli G. (Pisa);

3 RETI: 21 calciatori

DUE RETI: Majer Z., Gargiulo M. (Lecce) e altri 44 calciatori;

UNA RETE: Tuia A., Dermaku K., Bjorkengren J., Rodriguez P. (Lecce) e altri 94 giocatori.

(foto: Gianluca Lapadula, doppietta e vetta della classifica marcatori insieme a Strefezza)