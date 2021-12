FEMMINILE – Prambrant e doppio d’Amico, il Lecce Women affossa il Crotone all’ultimo respiro

Una doppietta di capitan D’Amico e un gol di Prambrant permettono al Lecce Women di espugnare, all’ultimo respiro, il campo del Crotone. Tre a due per le giallorosse, avanti di due reti sino a fine primo tempo, grazie alle prodezze della svedese, neo arrivata, e della capitana. Poi, nella ripresa, il ritorno delle calabresi che hanno approfittato di alcuni errori delle salentine per impattare, al 90′, con Sacco. Proprio al quinto di recupero, poi, la rete della vittoria con una magistrale punizione di D’Amico.

“E’ stata una bellissima partita, combattuta fino alla fine – ha detto l’allenatrice delle giallorosse, Vera Indino -. Nel primo tempo siamo state assolute padrone del campo riuscendo a portarci sul 2-0 mentre nella ripresa è calata un po’ la concentrazione e il Crotone ne ha approfittato trovando il pareggio allo scadere. Mi è piaciuta tantissimo la reazione delle ragazze che si sono riversate nella metà delle calabresi a caccia del nuovo vantaggio, arrivato al 95′ con un gran gol del nostro capitano. Che dire, è stata la vittoria del gruppo e non è una frase fatta. Ci siamo presentate in campo con un portiere e un esterno di centrocampo nate nel 2007 e con tante altre calciatrici nate tra il 2001 e il 2006. Sono contenta per queste ragazze che stanno meritando la mia fiducia, mi auguro altresì di poter riavere al più presto il gruppo al completo perché abbiamo tanta voglia di risalire la china in classifica”.

Domenica prossima, ultima gara del 2021, il Lecce Women ospiterà al comunale “La Torre” di Castrignano de’ Greci il Matera. Fischio d’inizio alle ore 14.30.

—

IL TABELLINO

CROTONE-LECCE WOMEN 2-3

RETI: 25′ pt Prambrant (L), 31′ pt e 50′ st D’Amico (L), 15′ st De Leonardis (C), 45′ st Sacco (C)

CROTONE: Saez, Cardone, Chiellini, Torano, Papaleo (21′ st Rania), De Leonardis, Sesti (1′ st Sacco), Raja (36′ st Moscatello), Vona (1′ st Romeo), Cinquegrana, Forciniti. In panchina: Cachia, Alegria, Vetere, Fera, Esposito. Allenatore Carlo Cimicata.

LECCE WOMEN: Serio; Bengtsson, Felline, Zawadzka, Rollo; Bocchieri (21′ st Lazoi), Prambrant, De Benedetto, Marsano; Bisanti (1′ st Crusafio), D’Amico. A disp.: Monno, Durante, Pomes, Coluccia. All.: Vera Indino.

ARBITRO: Papaserio di Catania.

NOTE: ammonite De Benedetto, D’Amico (L); Sesti, Cardone (C). Recupero: pt 2′; st 7′.

—

SERIE C/C

RISULTATI (giornata 10): Crotone-Lecce Women 2-3, Fesca Bari-Res Roma 1-1, Grifone Gialloverse-E. Coscarello 1-0, Matera-Apulia Trani 2-5, Rever Roma-Independent 0-3, Vis Mediterranea-Aprilia 0-1, Trastevere-Chieti 0-2, Roma XIV-Catania n.d.

CLASSIFICA: Chieti 30 – Res Roma 26 – Apulia Trani 25 – Trastevere 23 – Matera 18 – Aprilia 17 – Crotone 16 – Lecce Women 12 – Independent e Vis Mediterranea 11 – Grifone Gialloverde 9 – Rever Roma 8 – Roma XIV 7 – Catania 6 – Fesca Bari 5 – E. Coscarello 3.

PROSSIMO TURNO (19 dic.): Aprilia-Grifone Gialloverde, Apulia Trani-Fesca Bari, Catania-Vis Mediterranea, Chieti-Rever Roma, Crotone-Trastevere, E. Coscarello-Roma XIV, Independent-Res Roma, Lecce Women-Matera.