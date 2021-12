VOLLEY A3/m – Casarano bello, concreto e vincente: impresa a Palmi

È un gruppo, la Leo Shoes Volley Casarano condotta da mister Fabrizio Licchelli che continua a stupire ed entusiasmare un ambiente che ora sogna insieme a loro.

La trasferta che attendeva la truppa rossoazzurra era una di quelle più complicate perché l’avversario da affrontare era quel Palmi che in estate era dato sulla carta come il team maggiormente attrezzato e candidato al salto di categoria.

Ma lo sport e la pallavolo in particolare è emozionante e sorprendente proprio perché sa sovvertire i pronostici più chiusi. Ed è successo proprio questo nella sfida tra Omifer Palmi e Leo Shoes Casarano.

La posta in palio alta non consente alle formazioni in campo di esprimere la loro miglior pallavolo: entrambe le squadre giocano un primo set contratto basato più sugli errori degli avversari che su meriti proprii. Regna l’equilibrio sino alle fasi finali quando ad avere la meglio è la Leo Shoes Casarano grazie a due muri punto che consegnano il primo set agli ospiti (23-25).

Il trend nel set successivo non cambia: la tensione è sempre alta e pregiudica le grandi giocate. I due sestetti si rincorrono nel punteggio, gli arbitri non concedono tranquillità agli atleti a causa di alcune decisioni discutibili ma alla fine a spuntarla sono nuovamente capitan Torsello e soci che piazzano la zampata determinante e chiudono ai vantaggi un set combattuto (26-28).

Sotto per due set a zero Palmi tira fuori orgoglio e grinta per rimettere in carreggiata una partita che sembra prendere la direzione avversa: un doppio cambio tra le fila dei calabresi rianima i padroni di casa che scappano via nel punteggio, si fanno riprendere dai rossoazzurri e poi mettono la testa avanti nelle fasi conclusive accorciando così le distanze (25-21).

Il quarto set è vietato ai deboli di cuore. La formazione di casa fa di tutto per rimandare il verdetto della contesa al tie-break, la Leo Shoes invece ci mette cuore e testa per completare l’impresa di giornata. Il livello del gioco si alza di pari passo all’avvicinarsi dei punti caldi: Paoletti e Petras si ergono a uomini chiave dei rossoazzurri e trascinano gli ospiti verso il rush finale che premia una Leo Shoes bella, concreta e vincente (23-25).

IL TABELLINO

OMNIFER PALMI-LEO SHOES CASARANO 1-3

(23-25, 26-28, 25-21, 23-25)

PALMI: Paris 2, Rosso 23, Marra 11, Laganà 10, Soncini 5, Gitto 1, Di Carlo (L), Remo 0, Fortunato (L), Russo 3, Pellegrino 0, Prespov 14. N.E. Amato. All. Polimeni.

CASARANO: Ciardo 2, Baldari 16, Peluso 2, Paoletti 28, Petras 20, Torsello 6, Urso (L), Ribecca 1, Pierri (L), Meleddu 0. N.E. De Micheli, Stefano, D’Amato, Scaffidi. All. Licchelli.

ARBITRI: Cavalieri, Spinnicchia.

VOLLEY A3/M GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 11): Galatina-Aversa 0-3, Tuscania-Marcinise 3-2, Palmi-Casarano 1-3, Ottaviano-Sabaudia 0-3, Aci Castello-Massa Lubrense 2-3, Marigliano-Aurispa Lecce 0-3. Riposa Modica.

CLASSIFICA: Aurispa Lecce 24 – Aversa 23 – Tuscania 21 – Casarano 20 – Palmi 19 – Acci Castello 18 – Modica 17 – Massa Lubrense e Sabaudia 14 – Ottaviano 13 – Marcianise 10 – Galatina 4 – Marigliano 1.

PROSSIMO TURNO (19 dic.): Modica-Aversa, Sabaudia-Aci CAstello, Lecce-Galatina, Massa Lubrense-Tuscania, Casarano-Marigliano, Marcianise-Palmi. Riposa Ottaviano.

(fonte: US Volley Casarano)