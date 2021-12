VOLLEY A3/m – Aurispa supera anche lo scoglio Marigliano e si conferma in vetta

Aurispa Libellula Lecce passa anche a Marigliano e conserva il primato in classifica.

Coach Alessandro Marte cambia una sola pedina rispetto all’ultima partita, ovvero il centrale Maccarone al posto di Fortes, quindi Martin Kindgard in regia, Casaro opposto, l’altro centrale Rau, i martelli Vinti e Corrado, ed il libero Paolo Cappio in alternanza con Giaffreda.

Il primo set comincia con Aurispa Libellula che deve confermare i favori del pronostico e con Marigliano che, invece, sembra intenzionato a ribaltarlo (5-5). La conferma arriva subito dopo, quando coach Marte deve chiamare il primo timeout del match (9-7). Marigliano continua ad esprimere un buon volley, ma Aurispa Libellula riesce a rimontare con un attacco di Maccarone e un muro di Rau (15-16). Tornano nel tabellino anche Vinti, Casaro e Corrado, ben serviti da Kindgard, e coach Cirillo è costretto a chiamare il secondo timeout nel giro di pochi minuti (16-20). Il set si conclude favorevolmente per i salentini con una schiacciata di Maccarone e un muro di Casaro (20-25).

Il secondo set riparte da Aurispa Libellula che tenta un primo allungo, limitandosi a sfruttare gli errori avversari (4-6). Si prosegue con i salentini che incrementano il vantaggio e portano Marigliano a chiedere timeout (8-12). Maccarone è ispiratissimo in attacco, Casaro si fa rispettare e Vinti vince una contesa a rete che porta la squadra a +6 (11-17). D’Alba rileva Kindgard e contribuisce a servire i compagni che portano a casa facilmente anche il secondo set (16-25).

Nel terzo set Marigliano conquista subito qualche punto (3-1), frutto di una reazione d’orgoglio, ma Aurispa Libellula torna avanti e impone il timeout a coach Cirillo (3-4). I frutti dei salentini arrivano anche dalla ricezione e dalle difese di Cappio e Giaffreda, che si alternano sin dal primo set, poi il solito Kindgard sceglie con dovizia di precisione i compagni, che non si fanno pregare per mettere a terra i palloni (7-10). I padroni di casa non si arrendono ed accorciano, ma i salentini mantengono il controllo alzando il muro (13-16). Rau in battuta mette in difficoltà la ricezione di Marigliano, Corrado e Casaro si impongono in attacco ed Aurispa Libellula dimostra la propria superiorità in ogni fondamentale, conquistando il set e vincendo nettamente il match (19-25).

—

IL TABELLINO

CON. CREA MARIGLIANO-AURISPA LIBELLULA LECCE 0-3

(20-25, 16-25, 19-25)

MARIGLIANO: Cantarella 1, Hukel 3, Ciollaro 5, Mille 8, Bongiorno 12, Rumiano 5, Barone (L), Conforti (L), Esposito 4, Nappi, Mautone, Citro, Bianco. All. Cirillo.

AURISPA LIBELLULA LECCE: Bruno Vinti 8, Martin Kindgard 3, Francesco Corrado 12, Nicolò Casaro 12, Graziano Maccarone 11, Giancarlo Rau 11, Paolo Cappio (L), Francesco Fortes, Enrico Scarpi, Enrico D’Alba, Francesco Giaffreda (L), Lorenzo Persichino, Fiorenzo Melcarne. All. Marte

Arbitri: Antonio Gaetano – Eustachio Papapietro

—

VOLLEY A3/M GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 11): Galatina-Aversa 0-3, Tuscania-Marcinise 3-2, Palmi-Casarano 1-3, Ottaviano-Sabaudia 0-3, Aci Castello-Massa Lubrense 2-3, Marigliano-Aurispa Lecce 0-3. Riposa Modica.

CLASSIFICA: Aurispa Lecce 24 – Aversa 23 – Tuscania 21 – Casarano 20 – Palmi 19 – Acci Castello 18 – Modica 17 – Massa Lubrense e Sabaudia 14 – Ottaviano 13 – Marcianise 10 – Galatina 4 – Marigliano 1.

PROSSIMO TURNO (19 dic.): Modica-Aversa, Sabaudia-Aci CAstello, Lecce-Galatina, Massa Lubrense-Tuscania, Casarano-Marigliano, Marcianise-Palmi. Riposa Ottaviano.

(fonte: Davide Ruberto, US Aurispa Libellula Lecce)