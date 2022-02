VIRTUS MATINO – Ritorno al passato: Branà e il suo vice Carrozzo sulla panchina biancazzurra

Dopo circa due mesi dall’esonero, Giuseppe Branà ritorna sulla panchina della Virtus Matino. Lo ha comunicato poco fa la società biancazzurra con un brevissima nota. Insieme a Branà, rientra anche il suo vice, Simone Carrozzo.

Branà era stato esonerato il 13 dicembre, in seguito alla sconfitta interna subita dal Francavilla in Sinni, dopo aver raggranellato nove punti (poi diventati otto per via della sconfitta a tavolino col Molfetta) in 16 partite. Al suo posto fu ingaggiato Antonio Toma, rimasto in sella per sole sei partite.

Il secondo esordio ufficiale stagionale di Branà sarà quello di domenica prossima nella gara casalinga (che si giocherà a Ugento) contro il Nola.

(foto: G. Branà, ph Coribello/SalentoSport)