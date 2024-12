VIRTUS FRANCAVILLA-NARDÒ – Doppietta di Sosa, il derby è biancazzurro

Dopo due sconfitte di fila, ritorna alla vittoria la Virtus Francavilla che, con una doppietta di Sosa, stende il Nardò, cui non basta il gol di Gatto a dieci dalla fine. Biancazzurri nel gruppone delle seconde con 31 punti, a meno due dalla Nocerina e insieme a Fidelis Andria, Martina e Casarano; Nardò scivola al nono posto con 23 punti, insieme alla Palmese.

Il primo affondo è di marca locale con un tiro di Taurino, servito da Arrighini, con palla alta. Stessa sorte per un tentativo di A. De Luca al 10′, ma quello del 13′ va a buon fine: cross di Taurino per Sosa che supera C. De Luca ed è vantaggio Virtus, con tutti i calciatori che vanno ad abbracciare mister Ginestra in panchina. La formazione di casa non accenna ad abbassare i ritmi e continua a macinare occasioni: al 26′ Latagliata in girata acrobatica sfiora la traversa della porta di C. De Luca. Il Nardò si fa vedere solo alla mezzora con un calcio di punizione di Maletic che sfiora il palo. Al riposo è 1-0 biancazzurro.

Nardò più propositivo nella ripresa: dopo due minuti, Maletic, per due volte, insidia i pali di Cevers ma sul capovolgimento di fronte la Virtus raddoppia, ancora con Sosa, ancora su servizio di Taurino. Il Nardò si scuote e al 12′ Montagna insidia i pali di Cevers, lo stesso fa Arrighini sul fronte opposto. Correnti al 18′ sciupa una buona azione spedendo sul fondo da posizione invitante. Attorno alla mezzora spunto di Gatto su cui Cevers si dimostra attento. Sul capovolgimento di fronte, De Angelis manca di un soffio il terzo gol. Al 35′ il gol che potrebbe riaprire la sfida con un colpo di testa vincente di Gatto su azione da corner. Il finale di gara è convulso ed emozionante ma la Virtus resiste e porta a casa i tre punti, ponendo fine alla mini serie negativa fatta di due sconfitte consecutive.

Nell’ultima dell’anno e del girone d’andata, la Virtus sarà di scena al Comunale di Ugento, mentre il Nardò chiuderà davanti ai suoi tifosi ospitando il Fasano.

IL TABELLINO

Francavilla Fontana, stadio “Nuovarredo Arena”

domenica 15.12.2024, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 16

VIRTUS FRANCAVILLA-NARDÒ 2-1

RETI: 13′ pt e 3′ st Sosa (VF), 35′ st Gatto (N)

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Ceveres; Lanzolla, Allegrini, Russo, Costantino, Bolognese, De Luca A. (33′ st Mbaye), Taurino (18′ st Ceesay), Latagliata (40′ st Spavone); Arrighini (29′ st De Angelis), Sosa (40′ st Cipolletta). All. Ginestra.

NARDÒ (3-5-2): De Luca C.; Delvino, Fornasier, Calderoni; Correnti, Mengoli (45′ st Lucas), Vrdoljak, Milli, Montagna; Gatto, Maletic. All. De Sanzo.

ARBITRO: Spina di Barletta.

