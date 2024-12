UGENTO – In trasferta ancora a secco: al Matera basta Sicurella per portarsi a casa i tre punti

Basta un gol al Matera per avere ragione dell’Ugento, decisamente poco efficace nelle partite giocate in trasferta (un solo punto su otto gare). I lucani, invece, allungano la serie positiva a sette partite, le ultime quattro delle quali sono tutte vittorie.

Locali subito pericolosi in avvio di gara con Kernezo, cui risponde l’Ugento con una palla scodellata in mezzo che non trova nessuno pronto per la deviazione in porta. Gara che sfila via sul segno dell’equilibrio sino al 17′ quando il Matera passa con Sicurella, letale nel trasformare in oro il cross di Burzio. Per l’Ugento un tiro dalla distanza di Teyou e poco altro, poi il Matera sfiora il raddoppio con Zampa che allarga troppo la mira da posizione favorevole. Di Donato sta per combinare una frittata al 33′, poi recupera abbrancando il cross di Burzio. Nel vuoto un bel cross in area di Romano al 39′. Al riposo è minimo vantaggio lucano.

Proteste materane all’8′ quando Kernezo va giù in area giallorossa ma l’arbitro, che prima aveva assegnato il rigore, torna sui suoi passi su segnalazione del fuorigioco da parte del suo assistente. Di Donato respinge un tiro di Burzio al 9′, poi si ripete su Berardocco in due tempi. Di Piazza getta via una grossa occasione per il raddoppio al 18′, poi imitato da Kernezo al 22′, quando sfiora il palo con un diagonale. Ospiti in area avversaria con un’azione Teyou-Rossi, chiuso in corner, e con una punizione di Sanchez abbrancata da Brahja. Ingenuità colossale di Martinez a tempo ormai scaduto, espulso per un fallo su un avversario a palla lontana. Danno e beffa perché ora il difensore sarà costretto a saltare quantomeno il match casalingo contro la Virtus Francavilla, domenica prossima. Per Martinez si tratta già della seconda espulsione in campionato dopo quella rimediata, sempre a Matera col Gravina, il 3 novembre scorso.

Giallorossi sempre fermi a quota 13 punti in tredicesima posizione, al pari dell’Angri, con due punti di vantaggio sulla zona retrocessione diretta. Bisogna tornare a far punti al più presto anche se il calendario non prevede nulla di comodo con due sfide casalinghe prima contro la Virtus Francavilla, ora seconda, poi con la Nocerina, attuale capolista, alla ripresa dopo le feste.

IL TABELLINO

Matera, stadio “Franco Salerno – XXI Settembre”

domenica 15.12.2024, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 16

MATERA-UGENTO 1-0

RETI: 17′ pt Sicurella

MATERA (4-3-3): Brahja; Bello, Tazza, Baldi, Malara; Zampa, Berardocco (24′ st Marigosu), Sicurella; Burzio (24′ st Coquin), Di Piazza, Kernezo (40′ st Cavallo). All. Torrisi.

UGENTO (3-5-2): Di Donato; Bernardo, Martinez, De Santis; Navarro (27′ st Sanchez), Teyou, Grisley (24′ st Mariano), Ruiz (17′ st Amabile), Romano (14′ st Inguscio); Rossi, Ancora. All. Oliva.

ARBITRO: Atanasov di Verona.

NOTE: Ammoniti Zampa, Burzio, Berardocco, Torrisi, Malara, Sicurella (M); Rossi, Bernardo (U); al 51′ st espulso Martinez (U) per fallo grave.

RISULTATI E CLASSIFICA