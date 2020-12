SERIE D/H – Ultimo turno prima del panettone: fari puntati su Nardò-Taranto, ma ci sono altri due derby di Puglia. Il programma della 9ª

Primo turno infrasettimanale per il girone H di Serie D. Domani pomeriggio si scende in campo per chiudere questo disgraziato 2020. Tanti gli incroci interessanti per la nona giornata, su tutti il derby tra Nardò e Taranto, che sicuramente non necessita di presentazioni. Entrambe e le formazioni sono in salute, i granata vorrebbero proseguire nella striscia positiva e entrare nella griglia playoff mentre i rossoblù vogliono portarsi in vetta.

Delle stesse intenzioni è il Casarano, che, però, tra le mura amiche, dovrà affrontare un ostico Francavilla in Sinni. Altro incontro difficile per la capolista Sorrento: in terra campana arriverà il Bitonto che necessita di riscatto dopo la brutta figura fatta domenica contro l’Audace Cerignola. Anche gli ofantini andranno in Campania, ospiti della Puteolana affamata di punti salvezza, visto l’ultimo posto in classifica. Il Fasano, dopo l’esonero di Catalano, prova a cambiare registro ospitando l’Andria.

Nel turno prefestivo c’è anche il derby della Murgia tra Gravina e Altamura, come al solito molto sentito da entrambe le fazioni. Il Brindisi vuole risorgere e cerca i tre punti contro il Lavello, che, però, è ad un passo dalla prima posizione e vuole continuare a sognare dopo la promozione dello scorso anno. Chiude la giornata lo scontro salvezza tra Real Aversa e Molfetta: i biancorossi sono a metà classifica e, per il momento, vivono una situazione tranquilla.

Il programma e le disegnazioni della nona giornata di campionato:

mer. h 14.30

AZ PICERNO – PORTICI: Angelo Tomasi di Lecce (Salvemin-Massari)

BRINDISI – LAVELLO: Marco Peletti di Crema (Starnini-Giudice)

CASARANO – FRANCAVILLA: Andrea Zanotti di Rimini (Scardovi-Romano)

FASANO – FIDELIS ANDRIA: Francesco Burlando di Genova (Passaro-Conforti)

GRAVINA – TEAM ALTAMURA: Leonardo Tesi di Lucca (Bianchi-Linari)

NARDÒ – TARANTO: Luca De Angeli di Milano (Gibin-Sbardella)

PUTEOLANA – AUDACE CERIGNOLA: Erminio Cerbasi di Arezzo (Pellegrino-Spatrisano)

REAL AVERSA-MOLFETTA: Francesco Zago di Conegliano (Martone-Messina)

SORRENTO – BITONTO: Matteo Frosi di Treviglio (Bertozzi-Paradiso)

–

CLASSIFICA: Sorrento 17 – Lavello, Casarano e Taranto 15 – T. Altamura e Nardò 13 – Az Picerno e Francavilla 12 – Brindisi (-1) e F. Andria 11 – Molfetta, A. Cerignola e Bitonto 10 – Gravina, Real Aversa e Portici 7 – Fasano e Puteolana 4.