VOLLEY A3/m – Galatina schianta Grottazzolina e salta al comando: la cronaca di una gara da ricordare

In altre situazioni l’esplosione di gioia dei tifosi galatinesi per l’ineccepibile vittoria di Efficienza Energia Volley Galatina sulla capoclassifica Grottazzolina (la cui ultima sconfitta risaliva al marzo 2019) sarebbe stata incontenibile sulle tribune del palazzetto. In periodo di covid questa perla di gara disputata dai ragazzi di mister Stomeo ha offerto un contraltare, sì privo di pubblico, ma nient’affatto riduttivo per un’impresa non da poco.

La cronaca di una gara da ricordare.

I set – Sente l’importanza della gara la prima linea galatinese con qualche attacco fuori misura in avvio, poi Maiorana dà il “la” con una pipe ed una conclusione delle sue che è un colpo di fioretto, tenendo a distanza (9-5) gli avversari. Calarco e Starace reggono l’urto di un Lotito spumeggiante (suoi un ace e una pipe ) ed insidiosissimo al servizio in salto, mentre Giannotti carbura congelando il break(18-13) per la sua squadra.

Poi il ritorno di Grottazzolina con Starace e con il suo opposto sugli scudi(14 attacchi per 7 punti) che pareggiano il conto(21-21). Risponde un doppio Giannotti (23-21) che obbliga mister Ortenzi al secondo time out per poi assegnare all’oriundo cubano Reyes il compito di servire. La battuta è out (24-22) ed allora Parisi confezione un sontuoso muro ad uno su Calarco che assegna la prima frazione di gioco ad Efficienza Energia.

II set – Sono Vecchi e Calarco a contenere Elia e compagni aprendo un primo break sul 9-11, poi vanificato da un errore al servizio e da due finalizzazioni che finiscono out.Dà respiro Parisi ai suoi martelli, chiamando Musardo alla conclusione(16-15), poi costruisce un +4 cheporta le firme di Maiorana e Giannotti con il padovano che mura il giovane Starace per il 21-19.

La volata finale, intermezzata dal cambio tattico Buracci per Parisi, porta la firma di un attentissimo Elia (23-20) a cui risponde un doppio esplosivo Vecchi. Il 2-0 lo mette a segno un Maiorana sempre più ricco di fosforo nelle sue conclusioni per il 25-22.

III set – Tiene Grottazzolina con Calarco e Vecchi(7-7), i soli a cui si affida il regista Marchiani per via del gran lavoro di contenimento che i centrali salentini applicano sui corrispondenti avversari. Parisi finalizza per Musardo ed Elia che limitano le velleità fermane (14-10), affossate definitivamente da un Giannotti in discesa che, gara nella gara, mette 9 punti a segno in questo set, al pari del fuori mano Calarco(24-18). L’errore al servizio di Starace, preceduto da un acuto di Lotito e Maiorana e dall’ingresso di Lentini, chiude un pomeriggio di festa per i colori di Olimpia Sbv Galatina che incassa una vittoria netta proiettandola al vertice del girone blu.

È arrivata così la nona vittoria per Efficienza Energia Galatina, peraltro contrastata con determinazione dai ragazzi di mister Ortenzi, con un rush finale che si è reso necessario solo nel primo set (23-22) grazie ad un muro di Parisi su Calarco. L’allungo deciso operato da Giannotti (gran prestazione quella dell’ex), Lotito, Maiorana ed Elia nella seconda e terza frazione ha definitivamente arenato i fermani della Videx che hanno ceduto l’intera posta in palio.

Note di statistica: Giannotti supera i 200 punti nella stagione in corso e Torchia stappa un buon prosecco calabrese per le 100 gare giocate in serie A. Un buon viatico per l’immediato futuro.

TABELLINO

EFFICIENZA ENERGIA GALATINA-VIDEX GROTTAZZOLINA 3-0

(25-22, 25-22, 25-19 – 1h21′)

GALATINA: Apollonio (L) ne, Parisi 2, Musardo 3, Giannotti 21, Lotito 12, Gallo ne, Maiorana 8, Elia 7, Torchia (L), Conoci A. ne, Antonaci ne, Conoci F. ne, Lentini, Buracci. Coach: Stomeo.

GROTTAZZOLINA: Romagnoli 2, Cubito 4, Vecchi 5, Calarco 26, Pison ne, Reyes Di Bonaventura ne, Starace 6, Gaspari, Perini (L), Marchiani, Romiti (L). Coach: Ortenzi.

ARBITRI: De Sensi-Gaetano.

Note statistiche: Galatina: 8 errori in battuta, 3 ace, 8 muri vincenti, 56% in ricezione (29% perf), 54% in attacco;

Grottazzolina: 13 errori in battuta, 2 ace, 0 muri vincenti, 71% in ricezione (32% perf), 47% in attacco.