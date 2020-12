SERIE C/C – Casertana decimata dal Covid. Dopo la farsa di domenica è ufficiale il rinvio con la Juve Stabia

Juve Stabia-Casertana, gara della 17esima giornata di Serie C girone C in programma domani sera alle 20.30, è stata rinviata a data da destinarsi. Il motivo: il focolaio di positivi al Covid scaturito dopo la partita giocata domenica tra Casertana e Viterbese. Il club campano, domenica mattina, contava ben 15 positivi al Covid e aveva chiesto il rinvio della partita, negato. La partita viene posticipata di 45′ (la Casertana aveva chiesto il rinvio alle ore 21 per avere tempo di conoscere l’esito dei tamponi) per permettere alle autorità locali di effettuare altri tamponi e chi manifestava sintomi. Ma la gara è cominciata ugualmente, anche in assenza di responso, ed è stata una partita farsa, giocata in undici contro nove e finita 0-3 per la Viterbese. Ieri si è poi scoperto che due dei tre calciatori scesi in campo febbricitanti sono stati trovati positivi al virus. La situazione non dovrebbe finire qui, perché potrebbero scattare delle denunce.

Per la Virtus Francavilla ci sarà la lunga trasferta di Viterbo contro la squadra di Roberto Taurino, che, in classifica, ha quattro punti in meno rispetto ai biancazzurri ed è reduce, come scritto sopra, dall’assurdo match di Caserta.

Queste le gare in programma domani:

mer. h 15

Avellino-Vibonese: Fabio Natilla di Molfetta (Lalomia-Galimberti; Centi)

Bisceglie-Teramo: Michele Di Cairano di Ariano Irpino (Montagnani-Maiorino; Di Marco)

Catania-Catanzaro: Claudio Panettella di Gallarate (D’Elia-Niedda; Pirrotta)

Palermo-Bari: Ermanno Feliciani di Teramo (Ceccon-Cataldo; Angelucci)

Viterbese-Virtus Francavilla: Michele Delrio di Reggio Emilia (Biffi-Conti; Rutella)

h 17.30

Monopoli-Cosenza: Matteo Gualtieri di Asti (Bocca-Festa; Pascarella)

Paganese-Foggia: Gabriele Scatena di Avezzano (Lencioni-Testi; Ancora)

h 20.30

Turris-Cavese: Marco Emmanuele di Pisa (Salvalaglio-Vitali; Carella)

Juve Stabia-Casertana rinviata

–

CLASSIFICA: Ternana 40 – Bari 33 – Teramo 27 – Catanzaro e Catania 26 – Avellino e Foggia 24 – Juve Stabia e Turris 22 – Palermo 20 – Vibonese 19 – Virtus Francavilla 18 – Monopoli 16 – Viterbese 14 – Paganese e Casertana 12 – Bisceglie e Potenza 10 – Cavese 8.