UGENTO – La vittoria sul campo dell’Acerrana sfuma a cinque minuti dalla fine

Sfuma a cinque minuti dalla fine il sogno vittoria per l’Ugento, riacciuffato dall’Acerrana col gol di Elefante che pareggiava quello segnato da Ancora in avvio di ripresa. Un punto, comunque, positivo sia per la bella prestazione dei giallorossi, sia perché muove la classifica, sia perché ottenuto sul campo di una diretta concorrente, sia perché da continuità alla bella vittoria di domenica scorsa contro l’Andria.

Oliva è alle prese con la sostituzione degli squalificati Amabile, Sanchez e Romero. In avanti Ancora a supporto di Rossi e Signorile. Inizio equilibrato con spunti in zona d’attacco per Signorile e Samb. A metà tempo, però, Rendina deve superarsi per salvare la sua porta dalla minaccia di Rossi lanciato a rete. Prima del riposo, tentativo di Laringe per i locali respinto da Illipronti.

Ugento ancora più determinato in avvio di ripresa. All’11’ è vantaggio salentino grazie ad una precisa conclusione in porta di Ancora, al terzo gol in campionato, bravo a involarsi verso la porta avversaria, aggirare il portiere e mettere dentro. L’Acerrana non ci sta e sfiora il pari a metà tempo con un tiro di Elefante su cui è reattivo Illipronti. I giallorossi si difendono bene e coprono il campo con ordine, lasciando le briciole agli avversari. A quattro dalla fine, però, arriva la distrazione fatale: Elefante sfrutta un errore in disimpegno di un Martinez, entra in area, salta Illipronti e deposita alle sue spalle il gol dell’1-1.

Il punto guadagnato in terra napoletana permette all’Ugento di salire a 27, mantenendo invariate le distanze dalle avversarie che hanno tutte pareggiato. Domenica prossima, al “Comunale”, altro importante scontro diretto contro il Gravina, distante sei punti in classifica.

IL TABELLINO

Acerra (Na), stadio “Arcoleo”

domenica 02.03.2025, ore 15

Serie D/H 2024/25, giornata 26

REAL ACERRANA-UGENTO 1-1

RETI: 11′ st Ancora (U), 41′ st Elefante (A)

REAL ACERRANA (4-3-3): Rendina, Todisco, Fontana (34′ st Pelliccia), De Giorgi, Caminiti (34′ st Mundula); Langella, Esposito F., Fabiano (18′ st Ndiaye); Elefante, Laringe, Samb (18′ st Cassata). A disp. Pirrò, Ciarmiello, Marasco, Esposito E., Forante. All. Sannazzaro.

UGENTO (4-3-1-2): Illipronti; Lezzi, Bedini, Martinez; Navarro, Grisley, Teyou, Regner; Ancora; Signorile (35′ st Ruiz), Rossi (25′ st Medina). A disp. Merico, Tarantino, Inguscio, Romano, Bernardo, Mariano, Caterino, De Nuzzo. All. Oliva.

ARBITRO: Naselli di Catania.