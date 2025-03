ECCELLENZA – Galatina vicecapolista in solitaria. Molfetta retrocesso in Promozione: i tabellini della 33ª

Il Galatina approfitta del passo falso del Polimnia e del rinvio della gara dell’Acquaviva per isolarsi al secondo posto in classifica di Eccellenza pugliese, alle spalle del già promosso Barletta. Un gol di Molina basta ai biancostellati per superare il Bitonto e portarsi a 60 punti. Bene Canosa e Bisceglie, Gallipoli frenato a Massafra. In coda il Molfetta è retrocesso in Promozione insieme alle già condannate Ginosa e Arboris Belli. Sconfitte per Brilla Campi e Manduria. Lotta playout e playoff viva più che mai.

I tabellini della 33ª:

—

ATL- RACALE-ATL. ACQUAVIVA

rinviata per campo impraticabile

—

S. MASSAFRA-GALLIPOLI 1-1

RETI: 19′ pt Russo (M), 22′ st Scialpi (G)

S. MASSAFRA: Pizzaleo, Pavone (37′ st Quazzico), Secondo, D’Arcante, Fabiano Carlucci (28′ st Maiorino), Sergio (25′ st Spataro), Richella, Serafino, Girardi (13′ st Amatulli), Russo. All. Malacari.

GALLIPOLI: Menendez (9′ st Centonze), Prinari, Scialpi, Iborra (21′ st Cardinale), Bellino, Galan, Benvenga, Tarantino (16′ st Morleo), Ramirez, De Vito, Schirosi (9′ st Galloni). All. Sportillo.

ARBITRO: Camia di Nichelino.

—

NOVOLI-UC BISCEGLIE 0-0

NOVOLI: Suma, D’Andria, Leone, Maccarrone, Lobjanidze, Calò, Garnica, Soares, Pignataro, De Blasi, Ginard (23′ st Galan). All. Luperto.

UC BISCEGLIE: Lullo, Mastropasqua (31′ st Soldani), Ngom, Paolillo, Miano (36′ st Suriano), De Blasio, Guglielmi, Farinola, Amoroso, Demblè (20′ st Pelosi), Daleno. All. Rumma.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

—

CANOSA-MANDURIA 3-1

RETI: 40′ pt Barrasso (C), 44′ pt Mangialardi (C), 45′ pt Chiochia (M), 17′ st Talin (C)

CANOSA (f.i.): Tarolli, Comitangelo, Lamacchia, Santoro, Gomes, Talin, Ciannamea, Barrasso, Jimenez, Mangialardi, Gomis. All. Lanotte.

MANDURIA (f.i.): Maggi, Farucci, Chiochia, Stranieri, Martina, D’Ettorre, Balanda, Coronese, Sosa, Vapore, Perchaud. All. Marsili.

ARITRO: Diella di Vasto.

—

GALATINA-BITONTO 1-0

RETI: 17′ st Molina

GALATINA: Passaseo, Sorino, Mancarella J., Fruci, Arnesano, Monteduro, Caputo (20′ st Legari), Romano (15′ st Gueye), Mancarella G., Molina, Mariano (30′ st Oltremarini). All. Tartaglia.

BITONTO: Addario, Marchitelli (21′ st Gagliardo), Cantalice, Petitti (30′ st Napoli), Cannito, Senè, Lacassia (10′ st Tedone), Lavoratti (20′ st Filoni), Bozzi (15′ st Demichele), Aprile, Ungredda. All. Modesto.

ARBITRO: Quarta di Lecce.

—

FOGGIA INCEDIT-BRILLA CAMPI 1-0

RETI: 33′ pt Stele

FOGGIA INCEDIT; Tigre, Rubino, Morisco, Stele, Pissinis, Dascoli M., Cormio (15′ st Virgilio), Cicerelli, Bevilacqua, Colella, Siclari (20′ st Rodriguez). All. Lasalandra.

BRILLA CAMPI: De Matteis, De Luca, Cucci, Iaia, Tondo, Carrozzo, Carlucci, Torres (25′ st Diop), Facecchia, Romero, Mascarenhas. All. Patruno.

ARBITRO: Paolillo di Barletta.

—

BISCEGLIE-POLIMNIA 3-1

RETI: 12′ pt Di Fulvio (B), 2′ st Manzari (B), 16′ st Urbano (P), 50′ st Konè (B)

BISCEGLIE: Baietti, Taccogna, Di Fulcio, Visani, Cutrignelli, Pedrini (22′ st Zappacosta), Lella (22′ st Ciurlo), Forbes, Altamura (33′ st Konè), Aguilera (37′ st Salvador), Manzari (22′ st Palazzo). All. Di Meo.

POLIMNIA: Lonoce, Gernone (16′ st Oliveros), Zizzi, Rapio (30′ st Di Vittorio), Prekducaj, Zaccaria (37′ st Conteh), Urbano, Tirera (4′ st Ramos L.), Loseto, Camara, Lanzone (42′ st Patierno). All. Anaclerio.

ARBITRO: Bruno di Lecce.

—

ARBORIS BELLI-GINOSA 3-0

RETI: 20′ pt Fernandez, 5′ st Fumarola, 44′ st Garcia

ARBORIS BELLI: Menegatti, Angelini, Cerfeda, Mezzapesa, Turnone (16′ st Biundo), Fumarola, Laguardia, Calderon (33′ st Garcia), Fernandez (21′ st Camassa), Buccoliero (10′ st Longo), Torrisi (42′ st Ganoshi). All. Solidoro.

GINOSA: Santoro, Spinelli (1′ st Valenza), Illiano (18′ st Larizza), Lippo, Kajal, Patronelli, Verdano, Schirizzi (24′ st Faye), Ferrero (32′ st Caponio), Gatto (13′ st Avantaggiato), Fede. All. Passariello.

ARBITRO: Carlucci di Molfetta.

—

CORATO-MOLFETTA 1-1

RETI: 17′ pt Secka (M), 17′ st Ingredda (C)

CORATO (f.i.): Cinfollino, Ripanto, Suriano, Rantucho, D’Alba, Fanelli, Volpe, Joof, Santos F., Sidibè, Ingredda. All. Diaw.

MOLFETTA (f.i.): Lutzardo, Thiam, Tupputi, Stellone, Obama, Moreno, Vino, Esposito, Romio, Partipilo, Secka. All. Carbone.

ARBITRO: Vigilante di Taranto.

—

BARLETTA-N. SPINAZZOLA 0-0

BARLETTA: Staropoli, De Gol (15′ st Turitto), Montrone, Lobosco, Giambuzzi, Leone, Bernaola, Lavopa, Dicuonzo, Scaringella, Lattanzio (15′ st Strambelli). All. De Candia.

N. SPINAZZOLA: Liso, Cappellari, Bocchino, Losappio, Cagnetta, Mbaye (23′ st Emane), Fucci (38′ st Garcia), Colonna, Bonanno, Bux (41′ st De Marinis), Caruso (1′ st Corado, 33′ st Dinielli). All. Zinfollino.

ARBITRO: Montrone di Bari.