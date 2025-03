PROMOZIONE/B – Colpacci di Veglie e Crispiano su Taurisano e Terre A&R: i tabellini della 25ª

Dopo ben cinque mesi, s’interrompe l’imbattibilità del Taurisano capolista, superato in extremis proprio sul campo del fanalino di coda Veglie che non vinceva una partita da metà settembre. Il bello del calcio. Non muta la vetta della classifica col Toro sempre avanti di tre sul Terre di Acaya e Roca, battuto in casa dal Crispiano. Anche in questo caso, colpaccio a sorpresa, dato che il Terre veniva da ben otto vittorie e un pareggio di fila. CD Otranto fermato sul campo dei Refugees, il Leverano e il Matino accorciano sulla squadra di Mazzeo. In coda a bocca asciutta Mesagne e Tricase.

I tabellini della 25ª

—

VEGLIE-TAURISANO 3-2

RETI: 24′ pt e 28′ st Fatty (V), 39′ pt Solidoro (T) 32′ st Delgado (T), 50′ st Mbengue (V)

VEGLIE: Mele, De Vanna, Quarta, Musardo, Del Monte, Ribezzi, Corallo, Sardelli (34′ st Quarta F.), Mbengue, Fatty, Ciucci. All. Maci.

TAURISANO: Rollo, Quaranta, Solidoro, Bruè, Cavalieri, Mele, Castrì, Quarta (19′ st Di Giulio), Delgado, Mingiano, Frascaro (38′ pt Perdicchia). All. Manco.

ARBITRO: Bisanti di Casarano.

—

CAROVIGNO-LEVERANO 0-3

RETI: 26′ pt Laena, 30′ pt Sanyang, 8′ st Spedicato

CAROVIGNO: Lamarina, Albano, Perrone N. (25′ st Greco), Lanzillotti T., Talò, Perrone A. (25′ st Sbano), Kaba, Odone (15′ st Lanizllotti G.), Turco F., Diwouta (15′ st Turco M.), Marino (15′ st Pugliese). All. Franco.

LEVERANO: Bardoscia, Manca, Rutigliano, Ruben (26′ st Valentino), Gubello, Pasculli (18′ st Soriano), Sanyang (13′ st Palazzo), Spedicato (26′ st Ancora), Quarta, Laena (15′ st De Carlo), De Luca. All. Pedone.

ARBITRO: Torre di Barletta.

—

A. TOMA MAGLIE-SAVA 1-0

RETI: 11′ st Mossolini

A. TOMA MAGLIE: Carretta, Tecci, Caicedo, Galvez, Dorini, Castellaneta, Tabares, Diaz (10′ st Ongania), Fernandez, Mossolini (22′ st Mancarella), Duarte. All. Giuliatto.

SAVA: Maraglino, Di Maggio, Gallù (15′ st De Pascalis), Dieme, Danese (15′ st Motti), Narducci, Lomartire, Lotito, Scarci, Riezzo (22′ st Sampietro), Malagnino (1′ st Massaro). All. Colluto.

ARBITRO: Mongelli di Lecce.

—

R. REFUGEES-OTRANTO 2-2

RETI: 30′ pt rig. e 48′ pt Ndoye (R), 46′ pt Piccinno (O), 23′ st Vigliotti (O)

R. REFUGEES: Diop, Gueye Mame, Lorenzo (38′ st Dan Almajiri), Duku, Ndiaye, Gueye Baba (50′ st Lupo), Ndom, Ouedraogo, Ndoye, Agbere (38′ st Niang), Thiam. All. Niang.

OTRANTO: Caroppo, Valentini Man., Vigliotti, Piccinno, Liquori, Beron (36′ pt Mauro), Marzo (17′ st Sall), Valentini Mat., Tourè (18′ st L. Martin), Pietrangelo, Taveri (34′ pt Calò, 17′ st Piccinni). All. Mazzeo.

ARBITRO: Regina di Molfetta.

(US CD Otranto) – Un Città di Otranto in formazione rimaneggiata butta il cuore oltre l’ostacolo e conquista un punto importante in casa della Rinascita Refugees. Finisce 2-2. Al cospetto di una delle formazioni più in forma dell’ultimo periodo, la compagine biancazzurra si presenta a Leverano con le assenze di Togorà, Conte, Negro, Dollorenzo e con alcuni calciatori in precarie condizioni fisiche. Le squadre si affrontano a viso aperto, mister Mazzeo disegna sul campo un undici con due mediani e tre giocatori d’attacco alle spalle del centravanti Taveri. Il primo spunto è del team allenato da Niang, Caroppo respinge di piede la conclusione di Thiam. Sul fronte opposto, Marzo si libera bene al limite dell’area di rigore e calcia, Diop si allunga alla sua destra e manda in angolo. Ancora Caroppo protagonista, parata in bello stile con la mano di richiamo sua una botta velenosa dalla distanza e sul fronte opposto l’Otranto si rende pericoloso sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Alla mezz’ora gli ospiti non concludono una bella trama di gioco costruita nell’area avversaria, la Refugees riparte e lo scatenato Thiam si procura un calcio di rigore: Caroppo intuisce la conclusione dal dischetto di Ndoye ma non riesce a disinnescare il penalty. L’Otranto cerca di reagire ma in una manciata di minuti perde per infortunio prima Taveri e poi Beron, sostituto da un esordiente assoluto in Promozione, il 2007 Raffaele Mauro. La partita si infiamma nell’extra time della prima frazione di gioco. Minuto 48’, è il momento del pari ospite. Pallone dalla sinistra di Vigliotti, velo di Tourè, un calciatore biancazzurro finisce a terra affossato da una avversario, la sfera finisce a Piccinno che insacca da pochi passi sul primo palo. Neppure il tempo di esultare che la Refugees si riporta avanti: giocata sulla corsia mancina cross nell’area piccola dove sottomisura arriva il tocco di Ndoye. Avanti di una rete, la formazione infarcita di richiedenti asilo e rifugiati continua a spingere e approfittando di un Otranto proiettato in avanti. Gli avanti della Refugees difettano di mira e sprecano almeno tre occasioni molto importanti. Scampato il pericolo, gli ospiti si riorganizzano e conquistano campo. Il pareggio, al minuto 25’, è una perla su calcio piazzato di Marco Vigliotti, divenuto da qualche ora papà del suo primogenito Lorenzo. Poco dopo, ancora una botta dal limite del mancino non trova la porta per una deviazione avversaria. L’Otranto spinge, Piccinno va vicino alla doppietta personale. L’ultimo guizzo è della Refugees, ma il risultato non cambia più.

Sono 51 i punti messi in cassaforte i punti messi in cassaforte da Matteo Valentini e compagni sino a questo punto della stagione, per una classifica che garantisce un posto in piena zona play off. Domenica prossima sfida casalinga al Mesagne.

—

COPERTINO-TREPUZZI 1-3

RETI: 44′ pt rig. Alemanni (T), 7′ st Stella (C9, 16′ st Falco (T), 29′ st Cavaliere (T)

COPERTINO: Sciuscio, Nestola (30′ st Taurino), Della Bona (8′ st Lillo), Bruno, Gallucci, Conte, Pinto, Falco, Almeyra, Frisenda, Stella. All. Caragiuli.

TREPUZZI Centonze, Renna, Donno, Saracino, Djalo (20′ st Campagna), De Mitri, Miccoli, Falco, Cavaliere, Mbappè, Alemanni. All. De Nitto.

ARBITRO: Fornari di Molfetta.

—

TRICASE-PUTIGNANO 0-1

RETI: 24′ st Vinella

TRICASE (f.i.): Recchia, Zocco, Turco, Palumbo, Chiri, Cantellanos, Maglie, Buttera, Cortese (20′ st Ciriolo), Vatavu, Antonaci. All. Toma.

R. PUTIGNANO (f.i.): Angelini, Vinella, Franchini; Sportelli, Palazzo, Daddato, Daugenti (22′ st Colella), Muolo, Amendola, Laera, Di Cosola. All. Palazzo.

ARBITRO; Gialluisi di Barletta.

—

MESAGNE-V. MATINO 1-3

RETI: 12′ pt Assindi (ME), 7′ st e 22′ st Carrino (VM), 38′ st Nestola (VM)

MESAGNE: Sestino, Cidera, Petracca, Orfano, Cissè, Grande, Lovisi, Assindi, Vantaggiato (12′ st Pisani), Manta And., Manta Ale. All. Di Serio.

V. MATINO: Russo, Suppressa, Monteleone, De Vito, Maruccia, Perrone, Elia, Giannuzzi (20′ st Quartulli), Carrino, Pirretti, Villani. All. Cimarelli.

ARBITRO: Racanelli di Bari.

—

TERRE DI AVAYA E ROCA-CRISPIANO 1-2

RETI: 3′ pt aut. De Giorgi (C), 27′ pt Palumbo (C), 18′ st rig. Trovè (T)

TERRE DI ACAYA E ROCA: Dima, Mingiano, Sindaco, Makovic, Murrone, Sergio, Vizzino (1′ st Trovè), Bologhnese, De Giorgi, Pasca, Cisternino (1′ st De NIgris). All. Greco.

CRISPIANO: Annicchiarico, Paciulli, Aloia, Leggieri, Cissè, De Bartolomeo, D’Angelo (13′ st Nasole), Caminiti, Papa, Marini, Palumbo. All. Peluso.

ARBITRO: Mantuano di Bari.

—

GROTTAGLIE-LOCOROTONDO si gioca mercoledì 5/3