LECCE – Bis della Primavera: contro l’Udinese vittoria in extremis firmata Agrimi

Dopo il successo conseguito contro la Sampdoria domenica scorsa, ne arriva un altro per la Primavera del Lecce che passa in extremis sul campo dell’Udinese grazie ad una rete di Agrimi, subentrato a venti minuti dalla fine. Per il classe 2005 si tratta già del quarto gol in campionato in 24 presenze ufficiali, quasi tutte da subentrato.

Primo tempo molto equilibrato e combattuto ed è del Lecce la miglior occasione per passare in vantaggio al 33′ quando Kovac calcia forte in direzione della porta di Cassin che si supera e gli nega il gol. Finale di tempo tutto di marca giallorossa con azioni da gol di Winkelmann, Delle Monache e Kovac.

Dentro Bertolucci nella ripresa che si fa vedere in un paio di occasioni ma la mira non è delle migliori. Al quarto d’ora poi è Cassin a negare la rete al bomber francese che aveva colpito bene il pallone di testa. L’Udinese è alle corde e il Lecce continua ad attaccare col neo entrato Agrimi che prova l’uno-due con Mboko al limiti dell’area avversaria, senza fortuna. Winkelmann getta alle ortiche un buon assist di Bertolucci a quattro dal recupero, poi ci pensa Agrimi, al minuto 93 a battere Cassin dopo una splendida azione di Ubani sulla destra.

Vittoria, dunque, per la squadra di Scurto contro il fanalino di coda Udinese che resta fermo a 13 ed è una delle più serie candidate alla retrocessione diretta insieme alla Sampdoria. Il Lecce sale a 37 a metà classifica, in posizione di certo più rassicurante, a undici punti dalla zona playout e a nove dalla zona playoff. Prossimo turno, Lecce-Verona, sabato alle 11.

IL TABELLINO

UDINESE-LECCE 0-1

RETI: 90+3′ Agrimi

UDINESE (4-3-3): Cassin – Bozza, Conti, Del Pino (54′ De Paoli), Marello – Lazzaro, El Bouradi (54′ Xhavara), Landolfo – Cosentino (72′ Vettor), Vinciati (72′ Busolini), Bonin (90+1′ Shpuza). A disp. Kristancig, Owusu, Ramku, Polvar, Dal Vi, Severino. All. Igor Bubnijc.

LECCE (4-3-3): Rafaila – Ubani, Scott, Pehlivanov, Addo – Kovac (73′ Denis), Yilmaz (61′ Mboko), Gorter – Knutsen (46′ Bertolucci), Delle Monache (73′ Agrimi), Winkelmann. A disp. Verdosci, Pacia, Minerva, Perrone, Vitale, Spinelli, Dell’Anna. All. Giuseppe Scurto.

ARBITRO: Maccorin sez. Pordenone.

NOTE: Ammoniti Conti, Busolini (U), Yilmaz (L). Rec. 3′ st.