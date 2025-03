NARDÒ – D’Anna sciupa, Santoro ringrazia. Festeggia il Gravina, terzo ko granata

Terza sconfitta consecutiva per il Nardò, battuto anche al “Vicino” di Gravina dopo aver avuto una grossa chance per passare in vantaggio a dieci dal riposo. Dal dischetto, però, D’Anna ha perso la sfida con Zanin pronto a opporsi al tiro dell’attaccante dal dischetto.

Avanti il Nardò in avvio di gara. Al 3′ Zanin deve uscire per bloccare la strada a Gatto lanciato a rete. Replica locale con un tiro alto di Alba. Succede poco sino alla mezzora quando il Nardò sfiora il vantaggio grazie a D’Anna che, servito da Lucas, colpisce in pieno la traversa. Lo stesso D’Anna sciupa ancora la colossale occasione del rigore al 36′, decisione ufficializzata dall’arbitro per fallo di mani in area di Bosnjak. Si scuote il Gravina, trascinato da Santoro ed è proprio il numero di casa a sbloccare la parità, trasfiormando un rigore concesso per un altro braccio largo di Fornasier in area granata. Santoro non sbaglia al 45′, spiazzando Galli e mandando i suoi al riposo in vantaggio di un gol.

Veemente la reazione granata nella ripresa: dopo una manciata di minuti ancora Zanin costretto a smanacciare via un perfido cross di De Crescenzo che stava per essere sfruttato da Gatto. Ma è ancora cinico il Gravina che al 19′ va ancora a segno con Santoro che deposita in porta un goloso assist di De Crescenzo. De Sanzo si appella alla sua panchina inserendo qualche elemento con l’intenzione di dare una scossa alla sua squadra, però è ancora del Gravina la palla gol più nitida a pochi minuti dalla fine quando Chacon manca lo specchio della porta sguarnita, sebbene avesse calciato da posizione defilata.

Nulla succede nel recupero e il Gravina torna a vincere dopo tre turni, portandosi a quota 33 con cinque punti di margine sulla zona playout. Nardò fermo a 36. Domenica prossima, altro avversario salentino, l’Ugento al “Comunale”, mentre il Nardò ospiterà l’Ischia.

IL TABELLINO

Gravina di Puglia (Ba), stadio “S, Vicino”

domenica 02.03.2025, ore 15

Serie D/H 2024/25, giornata 26

GRAVINA-NARDÒ 2-0

RETI: 45′ pt rig. e 19′ st Santoro

GRAVINA (4-3-3): Zanin, Napolano (11′ st Meliddo), Sardo, Spinelli, Marconato, Bosnjak (17′ st Botta), Nichele (11′ st La Gamba), Alba, Pierce, Santoro, Gonzalez (32′ st Chacon). All. Tiozzo.

NARDÒ (3-5-2): Galli, Fornasier, Davì (29′ st Milli), Correnti, Gatto, D’Anna, Delvino, Lucas, Munoz, De Crescenzo (25′ st Piccioni), Trinchera. All. De Sanzo.

ARBITRO: Gallo di Bologna.

NOTE: ammoniti Mapolano (G), Spinelli (G), Bosnjak (G), D’Anna (N), Delvino (N), Milli (N). Al 36′ pt Zanin (G) respinge un rigore di D’Anna (N).

