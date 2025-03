CASARANO – Malcore riacciuffa la Nocerina, il big-match del “Capozza” termina con un pari

Malcore riprende Gerbaudo e il big-match della 26esima giornata di Serie D girone H tra Casarano e Nocerina si chiude in parità. Un risultato che sta stretto ai rossazzurri ma che, alla fine dei conti, era l’obiettivo minimo per tenere a bada l’eventuale tentativo di sorpasso dei salernitani. La classifica, dunque, resta immutata nelle primissime posizioni a otto turni dal termine: Casarano sempre a +2 sulla Nocerina ma col Martina che si avvicina a -3; rallenta ancora la Fidelis Andria, si ferma il Matera.

La grande atmosfera sugli spalti del “Capozza” spinge il Casarano a partire con una marcia in più. Al 2′ Pinto impegna Wodzicki che si fa trovare pronto al rinvio a pugni chiusi, poi è Loiodice a sparare fuori di poco. Ancora l’estremo difensore ospite attivo al 10′ per bloccare un pallone calciato da Loiodice e deviare in angolo una botta di Pinto. Dopo 20 minuti all’assalti della porta avversaria, il Casarano riprende fiato e subisce il ritorno della Nocerina che si presenta al tiro prima con Felleca, su cui è pronto Fernandes, poi con Addessi che calcia alto da posizione invitante. Ma al 36′ ecco il primo bivio del match: Felleca ispira Gerbaudo che fa secco Fernandes e manda i suoi avanti di una lunghezza. Prima del riposo, Malcore ha la palla del pareggio ma non riesce a vincere la sfida con Wodzicki.

Il Casarano ritorna in campo con ancora più voglia di far male alla difesa avversaria e comincia a macinare gioco e azioni pericolose. Al 6′ Malcore sciupa ancora la palla dell’1-1 vanificando un bell’assist di Cajazzo. Passano quattro minuti e il centravanti leccese si riscatta: è il 10′ quando Malcore sfrutta un’imperfetta respinta della difesa ospite per trafiggere imparabilmente Wodzicki e riportare il risultato in parità. Il “Capozza” continua a spingere i suoi, chiedendo l’ultimo sforzo per il sorpasso. Il Casarano getta via altre palle gol con Logoluso, Versienti e Cajazzo, mentre sull’altro fronte sono attivi sotto porta Favetta e Gerbaudo. Di Bari getta in campo tutte le armi offensive a sua disposizione nel finale, a caccia del gol vittoria che arriverebbe proprio all’ultimo secondo con Opoola ma l’arbitro annulla tutto su segnalazione del guardalinee.

Pari dunque tra Casarano e Nocerina. Una partita in meno e vantaggio sulla seconda immutato. Tutto sommato buon risultato per il Casarano che, ai punti, avrebbe meritato di più. La corsa promozione continerà domenica prossima con la trasferta ad Angri, terzultimo in classifica.

—

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 02.03.2025, ore 15

Serie D/H 2024/25, giornata 26

CASARANO-NOCERINA 1-1

RETI: 36′ pt Gerbaudo (N), 10′ st Malcore (C)

CASARANO: Fernandes, Legittimo (15′ st Versienti), Pinto, Barone, Morales, Logoluso (45′ st Perez), Cajazzo, D’Alena (30′ st Teijo), Malcore (32′ st Saraniti), Loiodice, Ferrara (43′ st Opoola). All. Di Bari.

NOCERINA: Wodzicki, Troest, Barone (19′ st Tempre), Addessi (31′ st Carnevale), Gerbaudo, Sparandeo, Faiello, Bottalico, Padalino, Marquez (35′ st Favetta), Felleca (32′ st Provenzano). All. Campilongo.

ARBITRO: Kovacevic di Arco.

NOTE: ammoniti Fernandes, Ferrara (C), Troest, Addessi, Gerbaudo, Faiello (N); espulso Di Bari (All. C) per proteste al 45′ st.

RISULTATI E CLASSIFICA