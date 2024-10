UGENTO – Uno-due dopo dieci minuti, il Francavilla in Sinni stende i giallorossi

Con un avvio di gara decisamente sotto tono, l’Ugento cede il passo al Francavilla in Sinni che conquista la sua prima vittoria in campionato. Approccio letale per i giallorossi che poi falliscono una grossa chance con Baietti, quantomeno per provare a riaprire i giochi, e tornano a casa a mani vuote.

Oliva conferma il 3-5-2 visto a Gallipoli contro il Manfredonia, facendo esordire il 2006 Scarlino e promuovendo nuovamente titolare Baietti, match-winner nella sfida coi sipontini, insieme a Jimenez, autore dell’assist per il centravanti bolognese. Ma sono i lucani a mettere in ghiaccio i tre punti già dopo dieci minuti: al 5′ Gentile infila Di Donato direttamente da calcio d’angolo portando avanti i suoi cancellando lo zero nella casella dei gol segnati. Un gol a freddo e anche evitabile che rimane nelle gambe dell’Ugento. Al 10′ è 2-0 per i locali: Esposito conquista palla in mezzo al campo, traccia un pallone per Visconti che, solo davanti a Di Donato, non si fa pregare e insacca per la seconda volta. Nell’azione del gol si fa male Navarro e piove sul bagnato per la squadra di Oliva, già decimata da infortuni e indisponibilità. I giallorossi si fanno vedere solo dopo la mezzora, con due tiri abbastanza innocui di Iborra e Ruiz. Oliva prova a cambiare modulo, inserendo Grisley e Medina, passando al 4-3-3, ma i frutti della mossa non arrivano. Anzi, è il Francavilla a sfiorare il tris, prima con Bastianelli, poi con Di Silvestri. Occasione d’oro per Baietti a cinque dal riposo: cross di Jimenez, colpo di testa del centravanti giallorosso che, però, fallisce il bersaglio da ottima posizione. Prima della pausa, ci prova su punizione J. Martinez che impegna Prisco coi pugni.

Succede poco nei primi 15 minuti della ripresa, durante i quali si annota solamente un altro tentativo da calcio piazzato di J. Martinez. Di Donato dice ancora di no a Di Silvestro. L’Ugento non punge in avanti anche perché il Francavilla congela il pallone, chiudendo bene tutti gli spazi. Sussulto ugentino nel finale con un tiro di Ruiz, ribattuto da pochi passi, e un paio d’interventi risolutivi di Prisco che mandano agli archivi il 2-0 finale.

Domenica prossima sfida casalinga contro l’Ischia per l’Ugento, la prima del trittico che poi vedrà i salentini andar a far visita all’Andria, mercoledì 23, per poi ospitare la Real Acerrana domenica 27.

IL TABELLINO

Francavilla in Sinni (PZ), stadio “N. Fittipaldi”

domenica 13.10.2024, ore 15

Serie D/H 2024/25, giornata 6

FRANCAVILLA IN SINNI-UGENTO 2-0

RETI: 5′ pt Gentile, 10′ pt Visconti

FRANCAVILLA IN SINNI (3-5-2): Prisco; Pellegrini, Modesti, Russo; Silvestri (24′ st Punzo), Gentile (32′ st Macrì), Coppola, Visconti (36′ st Caracciolo), Bastianelli; Esposito (43′ st Palladino), Romano (24′ st De Marco). All. Marziale (Nolè squalificato).

UGENTO (3-5-2): Di Donato; Lezzi, E. Martinez, Iborra (32′ pt Medina); Navarro (12′ pt Bedini), Scarlino (32′ pt Grisley), J. Martinez (29′ st Romano), Ruiz, Mariano; Jimenez, Baietti (12′ st Sanchez). All. Oliva.

ARBITRO: Spagnoli di Tivoli.

