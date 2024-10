ECCELLENZA – Il Galatina rallenta la corsa del Barletta: tutti i tabellini della nona giornata

Eccellenza pugliese 2024/25: tutti i tabellini della nona giornata.

GALATINA-BARLETTA 0-0

GALATINA: Passaseo, Sorino (30′ st Monteduro), Arnesano, Signore, Fruci, Cabezola (53′ st Tondo), Caputo, Romano, Mancarella (16′ st Candido), Oltremarini (30′ st De Blasi), Aguilera. All. Tartaglia.

BARLETTA: Staropoli, De Gol, Montrone, Lobosco (40′ pt Pinto), Lavopa, Mariani, Bernaola, Dibenedetto (13′ st Belladonna), Parisi, Montrone (53′ st Casella), Strambelli. All. De Candia.

ARBITRO: Portoso di Molfetta.

—

MANDURIA-MOLFETTA 2-0

RETI: 39′ pt Sosa, 46′ pt Palumbo

MANDURIA: Menendez, Teixeira, Carrozzo (1′ st Illiano), Chiochia, Farucci, Palumbo (29′ st Sernia), Achik (19′ st Coronese), De Sagastizabal (44′ st Zuccaro), De Sousa, Cutrone (40′ st Aimi), Sosa. All. Marsili.

MOLFETTA: Liso, De Palma, Colangione, Morra, Bozzi, Rizzi (18′ st Esposito), Potenza (28′ st Mastrorilli), Cannito (7′ st Di Federico), Ricupero (18′ st Carlucci), Calabria (7′ st La Pietra), Colamesta. All. Traversa.

ARBITRO: Calabrò di Reggio Calabria.

—

CANOSA-GALLIPOLI 2-1

RETI: 34′ pt Mangialardi (C), 43′ pt Sanchez R. (C), 30′ st Scialpi (G)

CANOSA: Tarolli, Pignataro, Solano, Lamacchia, Talin, Zappacosta, Milano, Barrasso (25′ st Santoro), Mangialardi, Sanchez R. (33′ st Gomes), Monterisi (33′ st Petitti). All. Di Simone.

GALLIPOLI: Centonze, Stranieri, Benvenga, Tarantino, Trinchera, Sansò, Prinari, D’Ettorre (1′ st Scialpi), Caputo, Perchaud, Mariano. All. Branà.

ARBITRO: Ragno di Molfetta.

—

ATL. RACALE-POLIMNIA 3-3

RETI: 5′ pt Romano (R), 27′ pt Santos Falciano (P), 30′ pt Moran (R), 42′ pt Pennetta (R), 40′ st Ramos (P), 45′ st Camara B. (P)

ATL. RACALE: Ferraris, Portaccio (13′ st Fitto), Moran, Milessi, Bottari, Giglio, Pennetta (19′ st Filippi Filippi), Flordelmundo (31′ st Santucho), Oliveros, Romano (13′ st Guevara), Centonze. All. Calabuig.

POLIMNIA: Rizopoulos, Bruno (1′ st Cagnini), Panebianco (13′ st Divittorio), Conteh, Gernone, Zizzi (27′ st Camara B.), Loseto, Zaccaria (31′ st Tirera), Santos Falciano, Ramos, Lanzone. All. Anaclerio.

ARBITRO: Frangella di Paola.

(Nuovo Quotidiano di Puglia) – Sei reti e altalena di emozioni al “Basurto”. Il Racale si morde le mani, essendo stato in vantaggio di due gol sino a cinque minuti dalla fine. La gara si mette subito bene per i biancocelesti, in vantaggio con un gol di Romano al 5’, abile a sfruttare un goffo retropassaggio di Bruno al suo portiere. Il Polimnia non si scoraggia e pareggia poco prima della mezzora: Flordelmundo perde palla sulla sua tre quarti, rapido contropiede condotto da Ramos e finalizzato da Santos Falciano con un diagonale che batte Ferraris sul suo palo. Non fa meglio Rizopoulos sull’altro fronte, sbagliando l’uscita e favorendo il 2-1 di Moran. Prima del riposo c’è il tris locale con Pennetta che corregge in porta un pallone sbucciato da Oliveros. Nella ripresa il Polimnia si getta a capofitto nella metà campo avversaria. Sulla linea del traguardo succede di tutto: al 40’ Ramos accorcia le distanze con un destro secco da fuori. Al 45’, poi, clamoroso pareggio ospite con una splendida rovesciata di Camara che fissa il risultato sul 3-3 finale.

—

NOVOLI-GINOSA 1-0

RETI: 45′ pt Diaz

NOVOLI: Colazo, D’Andria, Giannotti, Jammeh, Maccarrone, Calò, Garnica A., Marques, Diaz (28′ st Garnica M.), Garcia (24′ st Quarta A.), Parisi (13′ st Caporale). All. Luperto.

GINOSA: Coletta, Lenoci (37’ st Monticelli), Massaro (21’ st Gallitelli), Schirizzi (30’ st Verdano), Guglielmi, Patronelli, Lazazzara (34’ st Diop), Richella, Soriano, Vapore, Giaracuni (13’ st Fede). All. Genchi.

ARBITRO: Caldarulo di Bari.

(US Ginosa, Domenico Ranaldo) – Sconfitta immeritata del Ginosa che disputa una buona gara, crea occasioni ma non riesce a segnare: se poi ci aggiungiamo un rigore solare non concesso (sullo 0-0) e la rete subita nata da un corner inventato, il quadro negativo è completo. Direzione di gara inadeguata per un match di Eccellenza, con il Sig. Caldarulo in giornata negativa per alcuni episodi sfavorevoli che hanno condannato i biancazzurri al sesto ko stagionale. Nonostante alcune defezioni di formazione (out Maiorino per squalifica, Partipilo e Gatto per problemi fisici), gli ospiti partono decisi ed al 22’ impensieriscono la retroguardia leccese con un tiro maligno dal limite di Schirizzi, ben servito da Richella, che impegna severamente Colazo. I padroni di casa non incidono ed al 41’ sale in cattedra il direttore di gara che prende un abbaglio su un fallo netto in area leccese ai danni di Vapore, non ravvisando alcuna infrazione tra le proteste vibranti dei biancazzurri. Ma non contento del danno procurato, al 46’ il Sig. Caldarulo ne combina un’altra: su azione d’attacco del Novoli, Coletta viene ostacolato al momento della presa e l’arbitro concede l’angolo invece di ravvisare il fallo ai danni dell’estremo difensore ospite. Dal susseguente corner, Diaz Verde conclude in semirovesciata da distanza ravvicinata infilando la sfera alle spalle di Coletta. Nella ripresa il Ginosa alza il proprio baricentro alla ricerca del pari costringendo i padroni di casa a difendersi. Solo al 2’ il Novoli si rende pericoloso su azione di rimessa che vede Giannotti impegnare severamente Coletta con una conclusione velenosa ravvicinata. Gli ospiti tengono bene il campo e nei minuti finali vanno vicini alla marcatura per ben due volte: prima al 45’ con un tiro maligno di Soriano che esalta i riflessi di Colazo e poi al 47’ con Richella il cui diagonale maligno ravvicinato accarezza il palo alla sinistra dell’estremo difensore di casa. Alla fine una sconfitta che lascia l’amaro in bocca per come è maturata. Ora bisogna rialzare la china e pensare già alla sfida di domenica al “Miani” contro l’ostico Canosa, con l’obiettivo di riscattarsi e conquistare quel successo che potrebbe dare una svolta in positivo alla stagione in corso, sia per il morale e sia per risollevarsi in classifica.

—

S. MASSAFRA-BITONTO 2-2

RETI: 3′ st Sene rig. (B), 13′ st Gomes Forbes (B), 35′ st Serafino (M), 39′ st Secondo (M), 47′ st Quazzico (M)

S. MASSAFRA: Pizzaleo, Secondo (42′ st Galetta), Fabiano, D’Arcante, Carlucci, Sergio (13′ st Quazzico), Marzio, Perrino (15′ st Amatulli), Serafino, Girardi, Spataro. All. Malacari.

BITONTO: Bellavista, Colonna (31′ st Gagliardi), Cantalice, Legari, Sene, Lavoratti (22′ st Filoni), Urbano, De Michele (16′ st Vitale), Ripanto, Gomes Forbes, Aprile. All. Marasciulo.

ARBITRO: Quarta di Lecce.

—

ARBORIS BELLI-BRILLA CAMPI 1-3

RETI: 3′ st Marti (BC), 35′ st Caravaglio (BC), 43′ st Taldone (A), 45′ st Quarta (BC)

ARBORIS BELLI: Menegatti, Angelini (30′ pt Degregorio), Laguardia, Mezzapesa, Biundo (25′ st Decarolis), Labarile, Torrisi (40′ st Taldone), Calderon, Fernandez, Garcia (25′ st Valenzano), Ganoshi (20′ st Longo). All. Solidoro.

BRILLA CAMPI: Carriero, De Luca (30′ st Attanasio), Maniglia, Iaia, Carrozzo, Torres, Carlucci (20′ st Valzano), Caravaglio, Facecchia (25′ st Tondo), Marti (40′ st Poleti), Romero (23′ st Quarta). All. Patruno.

ARBITRO: De Benedictis di Bari.

—

CORATO-ATL. ACQUAVIVA 1-2

RETI: 6′ pt Cannone (A), 37′ pt Rantucho (C), 45′ pt Novelli (A)

CORATO: Lacirignola, Colaci, Rantucho, Dispoto, Fanelli, D’Alba, Caradonna G. (1′ st Joof), Giannini (1′ st Mastrapasqua), Ingredda, Frappampina, Sidibe (34′ st Gueye). All. Doudou.

ATL. ACQUAVIVA: Bozzi, Di Cillo (1′ st Bellomo), Asselti, Cannone, Difino, Campanella (34′ st Lovero), Emane, Gernone (35′ st Pesce), Bongermino (34′ st Guglielmi), Marasciulo, Novelli. All. Leonino.

ARBITRO: Consales di Foggia.

—

FOGGIA INCEDIT-BISCEGLIE 1-0

RETI: 36′ pt Siclari

FOGGIA INCEDIT: Tigre, Pissinis, Stele, Rodriguez, Rubino, De Palma (34′ st Spinelli), Colella, Cicerelli, Morisco, Bevilacqua (27′ st Dascoli), Siclari. All. La Salandra.

BISCEGLIE: Baietti, Colella, Aceto (41′ st Santoro), Visani, Carullo (1′ st Ferracci), Pulpito (36′ st Ricchiuti), Sottile (21′ st Pedrini), Stefanini, Carlucci, Kone, Palazzo. All. Loseto.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.

—

UC BISCEGLIE-N. SPINAZZOLA 2-2

RETI: 33′ pt Amoroso (UC), 5′ st Bocchino (S), 9′ st Leonetti (S), 35′ st Zinetti (UC)

UC BISCEGLIE: Lullo, La Notte, Milano, Di Fulvio, Petrizzelli (33′ st Dell’Olio), pelosi (33′ st Farinola), Ngom, Binetti (30′ st Andriano), Zinetti, Suriano (35′ st Alberto Luis), Amoroso. All. Monopoli.

N. SPINAZZOLA: Addario, Palermo (1′ st De Giosa), Bocchino, Lobjanidze, Cappellari, Bux (34′ st Bellino), Soria (30′ st Colonna), Diomande, Taccogna, Leonetti (41′ st Mbaye), Doukoure. All. Zinfollino.

ARBITRO: Filippi di Rossano.