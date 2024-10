PROMOZIONE/B – Otranto da solo in vetta: tutti i tabellini della sesta giornata

Promozione Puglia girone B 2024/25: tutti i tabellini della sesta giornata.

CAROVIGNO-TOMA MAGLIE 0-3

RETI: 7′ st e 19′ st Melono, 34′ st Diaz

CAROVIGNO: Lamarina, Perrone M., Signorelli (18′ st Turco), Sescu (33′ st Taddeo), Talò, Perrone A. (36′ st Albano), Cardellicchio (33′ st Greco), Odone, Diwouta, Venere, Leo (18′ st Marangione). All. Franco.

TOMA MAGLIE: Coluccia E., Castellaneta (43′ st Tecci), Dorini, Ongania, Galvez, Gningue, Santiago, Diaz, Melono (39′ st Coluccia S.), Fernandez, Caputo. All. Salvadore.

ARBITRO: Castro di Molfetta.

—

CRISPIANO-COPERTINO 1-1

RETI: 3′ st Galiani (CR), 5′ st Mazzotta (C)

CRISPIANO: Annicchiarico, D’Angelo, Notaristefano, Leggieri, Nasole M., Paciulli, Bello, Galiani (35′ st Nasole F.), Del Sole (20′ st D’Elia), Marini, Palumbo. All. Paradisi.

COPERTINO: Margiotta, Nestola, Mazzotta, Fontanella, Conte, Franco, Lillo (17′ st Bruno), Frisenda, Ciccarese, Stella, Alemanno (20′ st Gallucci). All. Caragiuli.

ARBITRO: Pociecha di Molfetta.

—

SAVA-TERRE DI ACAYA E ROCA 2-3

RETI: 2′ pt Margarito (S), 19′ pt Pellè (T), 26′ pt Ulman (T), 38′ pt aut. Margarito (T), 43′ pt Narducci (S)

SAVA: Laghezza, Lomartire, Gallù, Narducci, Danese, Margarito, Riezzo, Lotito, Galeandro (1′ st Turco), Malagnino (42′ st Cassano), Di Pietrangelo (35′ st Fina). All. Colluto.

TERRE DI ACAYA E ROCA: De MItri, Pellè, Murrone R., Montagnolo, Murrone M. (18′ st Camassa), Sergio, Plevi, Bolognese, Rutigliano, De Giorgi, Ulman (47′ st De Pascalis). All. Colagiorgio.

ARBITRO: Vigilante di Taranto.

—

LEVERANO-TRICASE 3-0

RETI: 23′ pt Sanyang, 11′ st Valentino, 32′ st Pinto D.

LEVERANO: Bruno, De Goirgi, Dimastrogiovanni (20′ st Manca), Valentino (31′ st Pinto D.), Solimeno, Pasculli, Pinto M. (1′ st De Carlo), Spedicato, Palazzo (31′ st Quarta), Sanyang (20′ st Pinto R.), De Luca. All. Pedone.

TRICASE: Recchia, Zocco, De Francesco, Puzzovio, Crisafulli (31′ st De Giorgi), Zito (32′ st Maglie), Turco, Palumbo, Insausti (20′ st Antonaci), Vatavu, Buttera. All. De Giuseppe.

ARBITRO: De Candia di Molfetta.

—

OTRANTO-V. LOCOROTONDO 3-0

RETI: 6′ pt Piccinno, 23′ st Marzo, 28′ st rig. Vigliotti

OTRANTO: Caroppo, Beron (40′ st Giannuzzi), Vigliotti (43′ st Piccinni), Negro, Liquori, Conte, Marzo, Valentini Ma. (40′ st Valentini Man.), Mossolini (33′ st Martin), Pietrangelo, Piccinno (33′ st Piscopo). All. Mazzeo.

V. LOCOROTONDO: Di Gennaro, Colucci, Scatigna, Lippo (40′ st Semeraro), Lacirignola (29′ st Convertini), Pentassuglia (33′ st Neglia), Martulli (33′ pt Caramia), Keita, Romanazzo, Salvi, Da Costa (40′ st Mancini). All. Pettinicchio.

ARBITRO: Valente di Bari.

(US Città di Otranto) – Il Città di Otranto regola il Locorotondo e si regala la vetta della classifica. Rotonda vittoria casalinga per l’undici del presidente Luigi Santo, finisce 3-0, che sale al primo posto della graduatoria del girone B di Promozione pugliese grazie alla combinazione degli altri risultati di giornata. Privo degli infortunati Tourè e Lopez e dell’indisponibile Angelini, Vincenzo Mazzeo manda in campo una formazione che vede Piccinno esterno d’attacco a sinistra, Marzo largo sulla corsia opposta e Mossolini in posizione centrale. Parte subito forte il team biancazzurro che al 6’è già in vantaggio. Azione sulla destra che porta al cross Valentini, sul secondo palo proprio Lorenzo Piccinno controlla e d’esterno destro infila in diagonale. Avanti di un gol, l’Otranto non ha il killer instinct per chiudere la contesa. Liquori manda alto di testa da buona posizione all’11, dieci minuti più tardi Mossolini liberato da un rilancio errato da un difensore si invola verso la porta avversaria, calcia ma trova la respinta di Di Gennaro. Al 28’, l’arbitro ferma per fuorigioco una ripartenza pericolosa di marca biancazzurra. Sul finire di frazione, il Locorotondo cerca di spostare avanti il baricentro, la retroguardia di casa fa buona guardia. In chiusura di tempo, Marzo spara alto di destro. La ripresa si apre sulla falsariga della prima parte di gara. Al 7’, ancora Liquori pericoloso di testa sugli sviluppi di un corner dalla destra. Due minuti più tardi Mossolini non trova la deviazione sottomisura. Al 12’, rasoterra velenoso di Piccinno dal limite e palla che non passa lontano dal palo alla destra del portiere. Il Locorotondo cerca di rimanere in partita, un paio di calcio di punizione dal limite non creano pericoli. In cinque minuti l’Otranto chiude la sfida. Al 23’Vigliotti intercetta un pallone sulla linea di difesa, prende velocità al centro del campo e serve sulla destra Mattia Marzo: controllo in corsa e conclusione a incrociaire potente e precisa che si infila sul palo opposto. Marzo è scatenato: ennesimo spunto in area, un avversario lo atterra e l’arbitro decreta il rigore. Fredda dal dischetto la realizzazione di Vigliotti. Nei minuti restanti di gioco, oltre una girandola di cambi, si segnala qualche conclusione biancazzurra e una punizione deliziosa di Salvi che esalta i riflessi di Andrea Caroppo. A fine gara festa idruntina. Domenica prossima derby d’alta classifica con la Toma Maglie, appuntamento al “Tamborino Frisari”.

—

V. MATINO-GROTTAGLIE 2-1

RETI: 7′ st Maniglio (M), 18′ st Diop (G), 34′ st Pirretti (M)

V. MATINO (f.i.): Russo, Suppressa, Sperti, De Vito, Monteleone, Perrone, Maniglio, Marino, Carrino, Pirretti, Elia. All. Sarcinella.

GROTTAGLIE (f.i.): Sestino, Saponaro, Fernandez, Diarrassouba, Kanate, Rossini, Geusa, Diop, Sene, Moretti, Gallini. All. Serio.

ARBITRO: Antico di Brindisi.

—

TAURISANO-RINASCITA REFUGEES 1-0

RETI: 16′ pt Mingiano

TAURISANO: Rollo, Quaranta (28′ st Bisanti), Amato, Sansò, Mele, Cavalieri, Castrì (36′ st Negro G.), Maiolo, Mingiano (28′ st Perdicchia), Brue, Almeyra (28′ st Solidoro). All. Manco.

RINASCITA REFUGEES (f.i.): Petrelli, Lopes, Lebalemay, Gueye, Dan Almajiri, Lukau, Gueyey Baba, El Khattabi, Lupo, Goma, Ndoye. All. Niang.

ARBITRO: Specchia di Casarano.

—

TREPUZZI-MESAGNE 1-0

RETI: 6′ pt rig. Alemanni

TREPUZZI (f.i.): Centonze, Fracella, Togora, Keita, Presicce, Tundo, Miccoli, Daf, Poleti, Alemanni, Miccoli. All. De Pascalis.

MESAGNE (f.i.): Di Pietrangelo, De Luca, Picos, Orfano, Diagnè, Armenia, Politi, Grande, Taveri, Petracca, Keita. All. Di Serio.

ARBITRO: Lecci di Casarano.

—

PUTIGNANO-VEGLIE 1-1

RETI: 5′ st Corallo (V), 17′ st Daddato (P)

PUTIGNANO: Angelini, Vinella (18′ st Guglielmi), Franchini, Sportiello, Palazzo, Casulli (14′ st Daddato), Daugenti, Muolo, Amendolagine, Laera M., Di Cosola (17′ st Calio). All. Palazzo.

VEGLIE: Colapietro, Cohen (21′ st Ciucci), Pezzuto (41′ st Maddalo), Corallo, Urrutia, Potenza, Lombardi, Giannini, Di Gkulio, Pino, Del Monte. All. Russo.

ARBITRO: Simone di Molfetta.