NARDÒ – Vittoria di peso col Costa d’Amalfi, il Toro formato trasferta gira bene

Tre punti salutari per il Nardò che passa ad Angri contro il Costa d’Amalfi e si riporta ai limiti della zona playoff. Gara decisa già nel primo tempo e controllata agevolmente nella ripresa.

Il Toro parte col piede sul gas e al 10′, dopo aver sciupato un’occasione d’oro con Milli, passa in vantaggio con Correnti, match-winner nel derby con l’Ugento: tiro dalla distanza, palla nell’angolino alto a destra di Provitolo e salentini in vantaggio. La reazione ospite è affidata alle iniziative, senza fortuna, di Maione e Martinelli, poi è Provitolo a dovere intervenire su una perfida punizione di Calderoni. De Sio di testa non inquadra la porta di De Luca poi è Maione a fallire il bersaglio colpendo solo l’esterno della rete, poco dopo. Verso fine tempo ritorna ad essere predominante il Nardò che fallisce il raddoppio con Piazza, due volte, ma ci pensa Gassama a mettere in sicurezza i tre punti, al termine di un’azione insistita. Zero-due al riposo.

Gassama fallisce due volte il tris e la doppietta personale, quindi De Luca si supera su in tiro di Caputo a botta sicura e sul successivo colpo di testa di Cappiello, su azione da corner. Il Nardò cerca di gestire il pallone e il tempo rimanente per raffreddare i bollori del Costa d’Amalfi che, però, si divora il gol dell’1-2 con Oliverio al 78′. D’orgoglio i campani si spingono in avanti, a caccia quantomeno del gol della bandiera che, però, non arriva.

Domenica prossima, per il Nardò, ci sarà la visita della Fidelis Andria, fresca di prima vittoria in campionato.

IL TABELLINO

Angri (SA), stadio “P. Novi”

domenica 13.10.2024, ore 15

Serie D/H 2024/25, giornata 6

COSTA D’AMALFI-NARDÒ 0-2

RETI: 10′ pt Correnti, 41′ pt Gassama

COSTA D’AMALFI (3-5-2): Provitolo; Vuolo (39′ st Mauri), Massa, Mansi; De Sio, Filogamo (15′ st Cappiello), Martinelli, Esposito (29′ st Oliverio), Proto (12′ st Caputo); Celia (6′ st Iovieno), Maione. All. Proto.

NARDÒ (3-5-2): De Luca; Delvino, Davì, Calderoni; Munoz, Milli, Vrdoljak, Correnti (50′ st Gianfreda), De Crescenzo (25′ st Montagna); Gassama (25′ st Ziello), Piazza (34′ st Addae). All. De Sanzo.

ARBITRO: Bruzzone di Enna.

RISULTATI E CLASSIFICA