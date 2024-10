CASARANO-BRINDISI – Tris rossazzurro firmato Saraniti, Perez e Logoluso

Tutto facile per il Casarano contro il Brindisi, ancora a caccia della prima vittoria in campionato e ancorato mestamente sul fondo classifica con la pesante zavorra della penalizzazione.

Pochi spazi in avvio di gara con una leggera supremazia territoriale ospite che ha suscitato qualche fischio dagli spalti. Gli equilibri si rompono solamente su palla inattiva: al 38′, su punizione di Logoluso e deviazione di Guastamacchia, Saraniti è abile a incornare sul palo lontano non lasciando scampo a Milan. Il Brindisi prova subito a impattare con un’azione di Nikolli che sfiora il palo da dentro l’area.

È un altro Casarano in principio di ripresa e al 2′ arriva il raddoppio: Teijo va via sul filo del fuorigioco, centra per Perez che insacca alle spalle di Milan il gol del 2-0. Il Brindisi si sfalda e il Casarano affonda i colpi: al 5′ Saraniti s’invola verso la porta avversaria trovando l’ostacolo irregolare di De Pace che lo stende. Espulsione e rigore: dal dischetto Logoluso firma il 3-0. Laterza, attraverso il suo vice Lentini, fa rifiatare qualche big inserendo forze fresche dalla panchina. Il Brindisi, comunque, gioca con orgoglio sino alla fine e trova anche il punto del meritato gol della bandiera con Marcheggiani alla mezzora, grazie ad una parabola da applausi disegnata da calcio piazzato. Prima della fine, anche un palo di Martinenko.

Successo che vale l’aggancio in classifica alla Palmese per i rossazzurri, terzi a 12 punti insieme a Matera e ai sopracitati campani. Il Brindisi rimane fermo a -10. Domenica prossima: Matera-Casarano, Brindisi-Costa d’Amalfi.

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 13.10.2024, ore 15

Serie D/H 2024/25, giornata 6

CASARANO-BRINDISI 3-1

RETI: 38′ pt Saraniti (C), 2′ st Perez (C), 7′ st rig. Logoluso (C), 31′ st Marcheggiani (B)

CASARANO (4-3-3): Fernandes; Martinenko, Guastamacchia (21′ st Rizzo), Morales, Valentino; Teijo, Cerutti (31′ st D’Alena), Logoluso; Versienti (44′ st Biaggi), Perez (20′ st Ganfornina), Saraniti (15′ st Malcore). All. Lentini (Laterza squalificato).

BRINDISI (5-3-2): Milan; Rana (32′ st Collocolo), Sall, De Pace, Nikolli, Viti; Bottalico, Lucchese (14′ st Hernaiz), Di Francesco (32′ st Barone); Mokulu (22′ st Marcheggiani), Dellino (7′ st Tangorre). All. Ragno.

ARBITRO: Acquafredda di Molfetta.

NOTE: espulso al 5′ st De Pace (B) per aver interrotto una chiara occasione da gol.

RISULTATI E CLASSIFICA