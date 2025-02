UGENTO – Scivolone interno col Francavilla in Sinni, Musumeci decide lo scontro diretto

Brutta caduta casalinga per l’Ugento battuto nei minuti finali dal Francavilla in Sinni. Una sconfitta che pesa ancora di più perché arrivata in uno scontro diretto casalingo. Partita che sembrava avviata ad uno stanco 0-0 e decisa da un episodio sul filo di lana, con le due squadre che, per buona parte di gara, hanno più badato a non prenderle che a offendere. Nulla, comunque, è compromesso per i giallorossi che restano in corsa per la salvezza diretta purché riescano a muovere la classifica quanto prima.

Diverse le assenze in casa salentina, tra cui lo squalificato Martinez e l’infortunato Regner. Quattro i cambi rispetto all’ultima formazione per il Francavilla in cui milita Jacopo Russo, nella rosa del Lecce Primavera campione d’Italia nel 2022/23 insieme a Christian Macrì che siede in panchina. La gara scorre lenta. Le prime occasioni sono di marca lucana: al 10’ Barone di tacco serve Esposito che calcia debolmente dai sette metri. Al 13’ grossa chance per Annan che stacca di testa, da solo in area, trovando l’acrobatica respinta di Di Donato. Meglio il Francavilla nella prima parte di tempo: la squadra di Nolè è più ordinata, ben messa in campo e applica un pressing asfissiante che non fa ragionare Ruiz e compagni. Alla mezzora Di Donato ancora all’opera per disinnescare un perfido cross in area di Esposito. I giallorossi stentano a costruire azioni fluide e si limitano a lanci lunghi, puntualmente prede dei difensori avversari. Solo nella parte finale di frazione i locali si fanno vedere in area rossoblù, prima con uno stacco di Rossi, debole e largo, poi con un mancino dello stesso attaccante ugentino che Iannaccone blocca a terra sul primo palo.

La ripresa rimarca lo stesso copione del primo tempo: poche occasioni, tanti errori e gioco spezzettato con l’arbitro costretto a mostrare qualche giallo. Occasione Ugento al 9’ con un tiro cross di Navarro che passa sotto le gambe di Iannaccone, poi abile e fortunato a deviare il pallone in corner col piede. Il neo entrato Tedesco, sull’altro fronte, colpisce male di testa da buona posizione al 20’ e al 23’. Gli allenatori cercano forze fresche dalla panchina ma l’andazzo non cambia sino al 38’, quando un cross di Tedesco sul secondo palo trova Musumeci che, in scivolata, infila il pallone sotto la traversa. Doccia fredda per l’Ugento che non riesce a imbastire azioni offensive col cronometro ormai a sfavore. Proteste locali perché l’arbitro fischia la fine con un angolo per l’Ugento da battere, quando ancora mancava qualche secondo al 94’. Applausi, comunque, dal tifo giallorosso (sugli spalti anche tanti alunni delle scuole) per la propria squadra, invitata a continuare a lottare sino alla fine. A partire da domenica, quando ci sarà un altro scontro diretto in casa dell’Ischia.

(Nuovo Quotidiano di Puglia)

—

IL TABELLINO

Ugento, stadio Comunale

domenica 09.02.2025, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 23

UGENTO-FRANCAVILLA IN SINNI 0-1

RETI: 38′ st Musumeci

UGENTO (3-5-2): Di Donato; Bernardo, Romero, Lezzi; Navarro, Grisley, Amabile (41’ st Signorile), Ruiz (11’ st Teyou), Romano (11’ st Bedini); Rossi, Ancora (18’ st Sanchez). A disp. Illipronti, Mariano, Medina, Caterino, Merico. All. Oliva.

FRANCAVILLA IN SINNI (3-5-2): Iannaccone; Pellegrini, Cipolla, Musumeci; Russo (30’ st Silvestri), Coppola, Visconti, Gaye (12’ st Gentile), Annan; Esposito (45’ st De Marco), Barone (19’ st Tedesco). A disp. Brezzo, Macrì, Gargiulo, Caracciolo, Stasi. All. Nolè.

ARBITRO: Tierno di Sala Consilina.

NOTE: ammoniti Navarro, Teyou (U), Russo, Musumeci, Coppola (F), Nolè (all. F). Rec. 0’ pt, 4’ st.