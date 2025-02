NARDÒ – Basta un gol di Lucas per stendere il Costa d’Amalfi

Seconda vittoria consecutiva e terza nelle ultime quattro gare per il Nardò che piega il Costa d’Amalfi con un gol di Lucas nel primo tempo. Il successo colto sui costieri vale il sorpasso sulla Virtus Francavilla e l’aggancio al Matera al quinto posto, ultima casella che vale i playoff anche se, attualmente, non si giocherebbero per la distanza dalla seconda (la Nocerina a +12) che eccede i sette punti (al massimo) previsti dal regolamento per la disputa della post-season.

Ad ogni modo, un successo che è più che salutare per i granata che approcciano la gara col piglio giusto anche se è degli ospiti la prima palla gol con Cuomo al quarto d’ora, chiuso da un difensore avversario proprio mentre si stava preparando al tiro a botta sicura dal limite dell’area piccola. Passato il pericolo, il Nardò passa in vantaggio con Lucas che riceve palla da Delvino, supera un avversario e fa secco Provitolo con un mancino a fil di palo.

Si aprono gli spazi nella difesa costiera nella ripresa e il Nardò va più volte vicino al raddoppio prima con Piccioni, poi con Gatto, anche se prima del triplice fischio il Toro corre un rischio quando Martinelli prova il tiro a giro sfiorando il palo.

Vittoria granata, la decima stagionale, che porta la squadra di De Sanzo a quota 36. Prossimo turno impegnativo in casa della Fidelis Andria, terza a pari merito con il Martina.

IL TABELLINO

Nardò, stadio “G. Paolo II”

domenica 09.02.2025, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 23

NARDÒ-COSTA D’AMALFI 1-0

RETI: 32′ pt Lucas

NARDÒ (3-5-2): Galli; Delvino, Fornasier, Calderoni; Lucas (33′ st Lollo), Milli (33′ st Munoz), Addae, Correnti (26′ st Piazza), De Crescenzo; Piccioni (17′ st Trinchera), Gatto (44′ st Davì). All. De Sanzo.

COSTA D’AMALFI (3-4-1-2): Provitolo; Vuolo, Nieblas, Massa; Salibe (33′ st Esposito), Proto, De Sio, Iovieno; Cuomo (13′ st Moar); Mbakogou (21′ st Martinelli), Cappiello (13′ st Maione). All. Bitetto.

ARBITRO: Salvatori di Macerata.

