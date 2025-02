BRINDISI-CASARANO – Cajazzo spacca la partita nel finale, rossazzurri in vetta da soli

Il Casarano passa a Brindisi non senza qualche patema, infila la sesta vittoria nelle ultime sette partite e balza in vetta alla classifica di Serie D complice il mezzo passo falso interno della Nocerina contro il Manfredonia. La squadra di mister Di Bari ora è a +2 sulla stessa Nocerina, +4 su Martina e Fidelis Andria e il raggiungimento del primato in solitaria potrà ulteriormente accrescere l’autostima in vista delle ultime undici partite.

Casarano subito pericoloso in area avversaria già al 4′ quando Malcore colpisce la traversa; legno anche per il Brindisi al 9′ con un tiro dalla distanza di Citro. Saranno le uniche due occasioni del primo tempo.

Complice l’entrata in campo di Cajazzo, il Casarano comincia ad affondare i colpi nella difesa biancazzurra: al 15′ il subentrato invita Malcore al tiro ma il centravanti non arriva in tempo per la deviazione probabilmente vincente. Morales decisivo a liberare l’area rossazzurra per evitare il tiro a botta sicura di Rajkovic per i padroni di casa. Dopo un tentativo di Loiodice, il Casarano passa al 33′ con un inserimento vincente di Cajazzo, pescato in verticale da un assist di Ferrara. Sempre Cajazzo prima sfiora la doppietta a sette dalla fine, poi la trova al 44′ con un diagonale perfetto che non lascia scampo a Mataloni. Un minuto prima Jansen aveva sfiorato il pareggio per il Brindisi con un colpo di testa, però, troppo debole e facile preda dei guantoni di Fernandes.

Tre punti, dunque, pesantissimi per il Casarano che, domenica prossima, ospiterà il Matera, mentre il Brindisi rallenta il suo inseguimento al terzultimo posto, sempre distante cinque punti. Prossimo turno, delicato scontro diretto in casa del Costa D’Amalfi, penultimo proprio davanti alla squadra di Nicola Ragno.

IL TABELLINO

Brindisi, stadio “Fanuzzi”

domenica 09.02.2025, ore 15.30

Serie D/H 2024/25, giornata 23

BRINDISI-CASARANO 0-2

RETI: 33′ st e 44′ st Cajazzo

BRINDISI (3-5-2): Mataloni; Viti, Fustar (37′ st Dellino), Jansen; Gasti (37′ st Martinenko), Venanzio, Ledesma (45′ st Nunzella), Hernaiz (23′ st Incerti), Nikolli (40′ st Cirio); Citro, Rajkovic. All. Ragno.

CASARANO (3-4-3): Fernandes; Milicevic, Legittimo, Morales; Pinto, Logoluso (38′ st Cerutti), D’Alena (27′ st Teijo), Versienti (14′ st Ferrara); Loiodice, Malcore (21′ st Saraniti), Opoola (14′ st Cajazzo). All. Di Bari.

ARBITRO: Schmid di Rovereto.

