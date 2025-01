UGENTO – Prima vittoria esterna che pesa il doppio: Rossi e Grisley firmano il successo ad Angri

Prima vittoria esterna dell’Ugento che passa di misura al “Novi” di Angri, portandosi a casa tre punti importantissimi in chiave salvezza contro una diretta avversaria nella lotta per non retrocedere. Firmano il successo in terra campana i gol di Rossi e Grisley alternati dal momentaneo pareggio di Giannini. Per tutto il girone d’andata, l’Ugento aveva conquistato solamente un pareggio fuori dal terreno amico e coi tre punti del “Novi” ora i giallorossi si portano a 19, a caccia del dodicesimo posto che varrebbe la salvezza diretta, oggi distante quattro lunghezze.

Tante le assenze per mister Oliva, tra cui spicca quella di capitan Ruiz, fermato dalla febbre. Fase di studio in avvio di gara che non regala grosse emozioni. Il primo squillo è doi marca locale con Kunic che batte verso la porta di Di Donato trovando l’intervento salvifico di Amabile che preserva la momentanea imbattibilità del suo portiere. I campani provano a insistere con le iniziative di Carnevale, Rosolino e Giannini, ma, col passare del minuti, l’Ugento si compatta bene e riesce a prendere le contromisure agli avversari, provando a pungere con sempre più efficacia. E al 38′ i salentini passano in vantaggio: corner teso e preciso di Sanchez, stacco di Rossi e palla in fondo al sacco. Al riposo è vantaggio ugentino.

Nessun cambio nell’intervallo. L’Angri approccia la ripresa in maniera più incisiva ma l’Ugento fa buona guardia difendendosi senza troppi patemi. Dopo metà tempo, però, l’Angri acciuffa il pareggio: Petricciuolo ispira in verticale Giannini che controlla il pallone e supera Di Donato riportando in equilibrio il punteggio. Ma la gioia dei locali dura pochissimo: è il 26′ quando un altro calcio d’angolo battuto da Sanchez, deviato da un difensore locale, giunge dalle parti di Grisley che colpisce di testa e beffa per la seconda volta Viscovo. È una mazzata per la squadra di casa che si riversa in avanti a caccia del pareggio ma che si espone clamorosamente ai contropiedi avversari. Su uno di essi, Rossi va a un passo dal terzo gol.

Il triplice fischio dell’arbitro Nuckchedy giunge dopo cinque minuti di recupero e dà il via alla gioia dei giallorossi per un successo dal peso specifico notevole. L’Angri, invece, continua la sua caduta libera: ottava sconfitta consecutiva.

Domenica prossima altra trasferta per l’Ugento, stavolta a pochi chilometri da casa: quella al “Giovanni Paolo II” di Nardò.

—

IL TABELLINO

Angri (SA), stadio “P. Novi”

domenica 12.01.2025, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 19

ANGRI-UGENTO 1-2

RETI: 38′ pt Rossi (U), 23′ st Giannini (A), 26′ st Grisley (U)

ANGRI (3-4-3): Viscovo; Kljajic, Ciriello, Cassese, Severino (29′ st Casalongue); Rosolino (17′ st Apuzzo), Said (36′ st Alfano), Carnevale (43′ st Ruggiero); Giannini, Kunic, Drole (9′ st Petricciuolo). A disp. Pizzella, Lombardo, Selvaggio, Minopoli. All. Scorsini.

UGENTO (3-5-2): Di Donato; Bernardo, Lezzi, Martinez; Navarro, Grisley, Amabile, Regner (40′ st Inguscio), Romano; Sanchez (48′ st Ancora), Rossi. A disp. Illipronti, Bedini, Romero, Mariano, Amico, Granicelli, Merico. All. Oliva.

ARBITRO: Nuckchedy di Caltanissetta.

NOTE: ammoniti Said, Ruggiero (A), Amabile, Romano (U).

RISULTATI E CLASSIFICA