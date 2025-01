CASARANO – Malcore piega l’Acerrana e regala ai suoi il primo posto in solitaria

Il Casarano piega con caparbietà la resistenza della Real Acerrana e si isola al comando della classifica, in concomitanza del rinvio del match dell’Andria e del pari casalingo della Nocerina. Terza vittoria consecutiva dei rossazzurri firmata Malcore, tre punti che danno grande fiducia alla squadra di Di Bari in vista del big-match casalingo di domenica prossima contro il Martina.

Ben poco da segnalare nel primo tempo anche per via del terreno reso pesante dalla pioggia che certo non favorisce la costruzione di gioco e di azioni offensive. Nella ripresa, invece, si vede qualche iniziativa in più, soprattutto da parte del Casarano che si presenta al tiro con Malcore, traiettoria a girare che finisce larga e alta non di molto. Preme il Casarano che dopo due minuti sfiora i pali con un colpo di testa di Saraniti. Al quarto d’ora si vede Cajazzo che fa fuori tre avversari, centra il pallone che nessuno dei suoi sa apprezzare. Col passare dei minuti la pressione rossazzurra si fa sempre più intensa: al 23′ Loiodice serve Malcore che colpisce male il pallone e l’occasione sfuma. Passano pochi minuti e Saraniti fallisce una doppia occasione, sempre di testa: la prima volta la palla sbatte su un difensore ospite, mentre la seconda colpisce la parte alta della traversa. Il gol però è maturo è arriva a undici minuti dalla fine: spunto di Loiodice a sinistra, servizio per Malcore che anticipa tutti, stacca di testa e batte inesorabilmente Pirrò per il gol che incendia il “Capozza”. L’Acerrana mette il muso fuori con pericolosità solo al 36′ quando Todisco chiama alla facile parata Fernandes. In contropiede, Pinto sfiora il gol del 2-0 perdendo il duello a tu per tu col portiere avversario con pallone che poi s’impenna non trovando la correzione in porta di alcun calciatore casaranese. È l’ultima emozione di un gara non bellissima ma portata a casa con merito dal Casarano acciuiffa la leadership in solitaria e raccoglie il meritato applauso dei suoi tifosi.

—

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 12.01.2025, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 19

CASARANO-REAL ACERRANA 1-0

RETI: 34′ st Malcore

CASARANO (3-4-3): Fernandes; Milicevic, Guastamacchia, Morales; Cajazzo, Logoluso (48′ st Rizzo), D’Alena (35′ st Cerutti), Pinto; Opoola (6′ st Saraniti), Malcore (39′ st Perez). All. Di Bari.

REAL ACERRANA (4-4-2): Pirrò; Todisco (37′ st Cassata), De Giorgi, Caminiti, Allegra; Ndiaye (17′ st Pelliccia=, Langella (41′ st Iadaresta), Esposito F., Fabiano (24′ st Esposito E.); Laringe, Samb. All. Sannazzaro.

ARBITRO: Pasquetto di Crema.

