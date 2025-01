NARDÒ – Altalena d’emozioni a Matera, ne esce un pari che lascia spazio a tante recriminazioni

Matera e Nardò si annullano e rallentano la rispettiva corsa verso una posizione in zona playoff. Tanta amarezza in casa granata per una vittoria che è sfumata proprio all’ultimo secondo.

Gara ricca di spunti di cronaca sin dall’avvio. Prima sortita in area avversaria del Nardò con D’Anna, chiuso in corner. Replica locale con un tiro di Sicurella respinto da Fornasier, poi è Delvino a sfiorare il gol dell’ex. Al 14′ Matera vicino al vantaggio con un tocco di Burzio deviato da un difensore granata sulla traversa e poi in angolo. Primo snodo della gara al 21′ quando il Matera rimane in dieci per il rosso mostrato a Baldi, reo di aver colpito un avversario con un pugno. Maletic crea qualche grattacapo ai difensori biancazzurri, mentre D’Anna reclama un rigore ma l’arbitro lascia correre. Al 44′ è vantaggio neritino: clamoroso errore di Basualdo che per servire il suo portiere con un retropassaggio sbaglia a calibrare le misure, dando la possibilità a D’Anna di avventarsi sul pallone e di battere senza pietà il portiere di casa Brahja, che poi lo stesso attaccante va a consolare.

Torrisi cerca nuove soluzioni dalla panchina e i nuovi ingressi rivitalizzano la sua squadra che gioca sempre cin un uomo in meno ma non rinuncia ad attaccare. Il Nardò, però, non abbassa la guardia e prova a rendersi minaccioso nei 30 metri avversari, prima con Correnti che calcia alto su un pallone svirgolato da Bello, poi con Maletic che tenta di servire Lollo, sbagliando, però, la misura del tocco. D’Anna lascia il campo infortunato, Di Piazza colpisce di testa ma la palla s’impenna. Fioccano le occasioni da gol: sul fronte granata è Addae e mancare il pallone dello 0-2, mentre su quello biancazzurro falliscono il bersaglio prima Spinelli, poi Di Piazza. Alla mezzora il Nardò fa harakiri: Davì si fa pescare mentre colpisce un avversario a palla lontana e raggiunge la doccia in anticipo. Parità ristabilita e Matera che affonda i colpi prima con Coquin, poi con Sicurella, su cui Galli compie una grande parata. Al 48′ il Nardò resta addirittura in nove per l’ingenuità di Pinto, espulso appena entrato. Sui titoli di coda, ecco il pareggio materano con Sicurella che vince la resistenza di Galli e manda il pallone alle sue spalle per l’1-1 finale.

Grande rammarico in casa granata per un successo che poteva essere comodamente alla portata e sfuggito via proprio a un soffio dal triplice fischio.

Domenica prossima, derby casalingo contro l’Ugento.

—

IL TABELLINO

Matera, stadio “XXI Settembre – Franco Salerno”

domenica 12.01.2025, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 19

MATERA-NARDÒ 1-1

RETI: 44′ pt D’Anna (N), 50′ st Sicurella (M)

MATERA (4-3-3): Brahja; Bello, Spinelli, Baldi, Carpineti; Zampa, Marigosu (42′ pt Basualdo, 37′ st Cavallo), Sicurella; Burzio (1′ st Coquin), Di Piazza, Kernezo (26′ st Giordani). All. Torrisi.

NARDÒ (3-5-2): Galli; Delvino, Fornasier, Calderoni; Munoz, Lucas (1′ st Lollo), Addae, Correnti (47′ st Pinto), De Crescenzo (43′ st Mazzotta); D’Anna (11′ st Davì), Maletic. All. De Sanzo.

ARBITRO: Testoni di Ciampino.

NOTE: Espulsi al 21′ pt Baldi (M); al 30′ st Davì (N); al 48′ st Pinto (N), tutti per gioco violento.

RISULTATI E CLASSIFICA