UGENTO – Palmese più cinica e fortunata, semaforo rosso per i giallorossi

A Palma Campania s’interrompe la striscia positiva dell’Ugento che durava da tre partite. La Palmese, con due gol in avvio di ripresa, si aggiudica lo scontro diretto e sale a quota 37. Per i salentini, tante assenze tra squalifiche e indisponibilità e anche un bel po’ di rammarico per il risultato finale abbastanza penalizzante, visto come sono andate le cose in campo.

La prima palla gol è proprio per l’Ugento con Signorile che spara a fil di palo dopo una manciata di minuti di gioco. La reazione campana è sterile e gli ospiti provano ad affondare nuovamente i colpi, stavolta con Bedini il cui mancino trova il pronto intervento di Pollini a difesa della sua porta. Primo tempo a reti bianche.

Ripresa che si apre nel peggiore dei modi per l’Ugento: prima vera occasione per la Palmese e palla alle spalle di Illipronti dopo un colpo di testa di Manu, servito da Ceccarini. L’Ugento accusa il colpo e incassa anche il raddoppio al 13′ con Virgilio che batte ancora Illipronti dopo aver ricevuto un servizio ancora da Ceccarini. I giallorossi provano a imbastire una replica con Signorile ma Pollini è ancora pronto a difesa della sua porta. Minuti finali, Ugento in avanti per provare a riaprire la gara e al tiro prima con Bedini, poi con Signorile, in entrambi i casi pallone largo. Ultima occasione da gol è per la Palmese con Magliocca che colpisce l’esterno della rete.

L’Ugento rimane fermo a 30 punti sempre al 14esimo posto; al palo anche l’Acerrana, quindicesima a 31, così come l’Angri terzultimo. Vanno a punti, oltre alla Palmese, anche Ischia (uno), Francavilla in Sinni (tre), Gravina (uno), Manfredonia (uno) e Brindisi (tre). La corsa salvezza ripartirà domenica dal “Comunale”, quando l’avversario sarà il peggiore possibile, ossia il Casarano capolista.

—

IL TABELLINO

Palma Campania (NA), stadio “Comunale”

domenica 23.03.2025, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 28

PALMESE-UGENTO 2-0

RETI: 7′ st Manu, 13′ st Virgilio

PALMESE (4-3-3): Pollini; Magliocca, Puca, Aquino, Manzi (44′ st Amato); Ceccarini (25′ st Fusco), Virgilio, Okojie (30′ st Mariano); Peluso (40′ st Ceparano), Tandara, Manu (38′ st Orefice). A disp. Muraca, Da Silva, Lucariello, Figliolia. All. Grimaldi.

UGENTO (4-3-1-2): Illipronti; Bedini, Romero, Martinez, Romano; Scarlino (20′ st Bernardo), Ruiz, Teyou; Signorile; Ancora (30′ st Inguscio), Rossi. A disp. Di Donato, Mariano, Medina, Grisley, Caterino, Merico. All. Oliva.

ARBITRO: Bassetti di Lucca.

NOTE: Ammoniti Tandara, Magliocca (P), Martinez, Bedini, Teyou (U). Rec. 1, 6.

RISULTATI E CLASSIFICA