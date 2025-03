CASARANO-NARDÒ – È festa rossazzurra, altro piccolo-grande mattoncino verso la Serie C

Un altro piccolo grande mattoncino sulla strada verso la Serie C diretta. Il Casarano si libera abbastanza agevolmente della resistenza del Nardò e si conferma leader solitario in vetta alla classifica del girone H di Serie D con quattro punti di vantaggio sulla Nocerina a sei partite dalla fine. Quello colto al “Capozza” dai rossazzurri è il tredicesimo risultato utile positivo, a testimonianza che la squadra di Di Bari viaggia come un treno e che, al momento, non si vedono all’orizzonte avversari in grado di contrastarla.

Maluccio il Nardò che allunga la serie negativa a un punto racimolato nelle ultime cinque partite e che deve ricominciare al più presto a fare punti perché dietro le avversarie non stanno con le mani in mano. La distanza di sicurezza sulla zona playout è ancora rassicurante, ma sei punti con sei gare da giocare non consentono, comunque, di poter giocare con spensieratezza da qui sino al 4 maggio.

La cronaca si apre con Malcore in evidenza con tiro debole e facilmente catturato da Galli che poi si ripete qualche minuto dopo sempre sull’attaccante ex Lecce. Al 12′ è già vantaggio per le Serpi: da punizione, Loiodice serve Guastamacchia che colpisce di testa, palla sotto la traversa e oltre la linea di porta. Casarano uno, Nardò zero quando sono passati solamente 12 minuti. Al 27′ la gara è praticamente già in archivio: servizio di Cajazzo per Ferrara che da destra entra in area e vince il duello con Galli in uscita. Prima del riposo altre due azioni di marca locale con Logoluso e Loiodice; tra gli ospiti infortunato De Crescenzo alla mezzora, rilevato da Montagna.

Granata leggermente più propositivi nella ripresa con un tentativo di Gatto che spreca un traversone proveniente da destra alzando troppo la mira davanti alla porta di Fernandes. Su punizione ci prova Lucas che mette un po’ in difficoltà Fernandes, poi Piccioni spara alto. Sul fronte opposto, Loiodice spara all’angolino ma Galli è super. Il Nardò reclama un rigore al 17′ per presunto fallo grave su Piccioni da parte di Cajazzo: il sig. Cortese della sezione di Bologna non è dello stesso avviso. La gara scorre via senza troppi tatticismi. Prima della mezzora, Saraniti ha la palla del tris ma la mira è da rivedere, così come quella di Cerutti al 40′.

Il triplice fischio dà il via alla festa rossazzurra. Prossima sfida, per Malcore e compagni, un altro derby salentino, stavolta al “Comunale” di Ugento, mentre il Nardò, nel prossimo turno, ospiterà l‘Acerrana, attualmente sestultima a 31 punti. Una gara da non fallire, visto il valore della posta in palio.

—

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 23.03.2025, ore 15

Serie D/H 2024/25, giornata 28

CASARANO-NARDÒ 2-0

RETI: 12′ pt Guastamacchia, 27′ pt Ferrara

CASARANO (3-4-1-2): Fernandes; Barone, Guastamacchia, Versienti; Cajazzo, Logoluso (30′ st Cerutti), D’Alena (22′ st Teijo), Pinto; Ferrara (11′ st Saraniti); Loiodice (34′ st Opoola), Malcore (34′ st Morales). A disp. Alloj, Legittimo, Perez, Malagnino. All. Di Bari.

NARDÒ (5-3-2): Galli; Munoz, Davì, Fornasier, Trinchera, De Crescenzo (32′ pt Montagna); Milli (30′ st Calderoni), Lucas (43′ st Lollo), Correnti; Gatto (25′ st Piazza), Piccioni. A disp. Biffero, Mossolini, Mengoli, Gemma, Mazzotta. All. De Sanzo.

ARBITRO: Cortese di Bologna.

NOTE: Ammoniti Ferrara, Guastamacchia (C), Piccioni, Gatto (N). Rec. 1, 3.

