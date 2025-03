ECCELLENZA – Galatina blinda i playoff, Novoli vede la salvezza: i tabellini della 36ª

A due turni dalla fine dal torneo di Eccellenza pugliese, arriva un altro verdetto: saranno playoff per il Galatina (sempre che la squadra di Tartaglia, da seconda, non riesca eliminare tutte le altre, staccando la terza classificata di sette punti e accedendo direttamente alla fase nazionale); Acquaviva e Bisceglie fanno un bel balzo in avanti nella griglia playoff; brusche frenate per Polimnia e Canosa. Battendo il Corato, il Novoli è praticamente salvo, mentre per il Racale la missione non è ancora compiuta. In coda si complicano le situazioni di Corato e Brilla Campi; importanti successi di Bitonto, UC Bisceglie, Manduria e Massafra.

I tabellini della 36esima giornata:

MOLFETTA-GALATINA 0-2

RETI: 29′ pt aut. Thiam, 43′ st Monteduro

MOLFETTA: Lutzardo, Thiam, Stellone (20′ st Bux), Mercurio, Obama, Moreno, Vino, Partipilo, Forgione (20′ st Camara), Romio, Secka (32′ st Del Rosso). All. Carbone.

GALATINA: Passaseo, Patarnello, Mancarella J., Fruci, Arnesano, Monteduro, Caputo (32′ st Signore), Romano (18′ st Gueye), Mancarella G., Oltremarini, Mariano. All. Tartaglia.

ARBITRO: Norci di Arezzo.

NOTE: espulsi Patarnello (G), Arnesano (G), Lutzardo (M), Mercurio (M) al 31′ st per rissa.

—

GALLIPOLI-FOGGIA INCEDIT rinviata per vento forte

—

NOVOLI-CORATO 3-1

RETI: 17′ pt Ginard (N), 26′ pt Ingredda (C), 45′ pt Pignataro (N), 35′ st Quarta (N)

NOVOLI: Suma, Zecca (45′ st Elia), Leone, Maccarrone, Lobjanidze, Calò, D’Andria, Quarta, Pignataro (29′ st Galan), De Blasi, Ginard. All. Luperto.

CORATO: Lacirignola, Colaci (35′ st Campitiello), Suriano, Rantucho (29′ st Dispoto), Fanuli, D’Alba, Volpe, Dargenio, S. Falciano (23′ st Frappampina), Sidibe (48′ st Petrone), Ingredda. All. Diaw.

ARBITRO: Cilli di Barletta.

—

UC BISCEGLIE-ATL. RACALE 1-0

RETI: 45′ st Saani

UC BISCEGLIE: Lullo, Guglielmi, Miano, Bufi, Dembelè (20′ st Saani), De Blasio, Ngom, Paolillo, Farinola (43′ st Pelosi), Mastrapasqua (20′ st Dicorato), Amoroso. All. Rumma.

ATL. RACALE: Catelli, Sasso (14′ st Fitto), Layus, Giglio, Guevara, Centonze, Flordelmundo (31′ st Filippi Filippi), Milessi, Pennetta, Romano (35′ pt Gravina), Gutierrez. All. Calabuig.

ARBITRO; D’Ambrosia di Brindisi.

—

GINOSA-BISCEGLIE 0-5

RETI: 14′ pt Lella, 29′ pt e 38′ pt Manzari, 7′ st Di Fulvio, 39′ st Konè

GINOSA: Coletta (1′ st Santoro), Spinelli (1′ st Avantaggiato), Illiano, Lippo, Cicala (1′ st Lovecchio), Patronelli, Kajal, Schirizzi, Verdano, Gatto (26′ st Fanelli), Larizza (41′ st Caponio). All. Passariello (squalif.).

BISCEGLIE: Baietti, Cutrignelli, Di Fulvio, Salvador (15′ st Palazzo), Visani, Lella (25′ st Colonna), Kone, Martinez (9′ st Pizzutelli), Manzari (9′ st Pedrini), Aguilera (1′ st Altamura), Gomes. All. Di Meo.

ARBITRO: Albione di Lecce.

—

MANDURIA-ARBORIS BELLI 2-0

RETI: 34′ pt Coronese, 47′ st Cutrone

MANDURIA: Schettino, Farucci, Chiochia (16′ st Vapore), Stranieri, Martina (40′ st Mandurino), D’Ettorre (40′ st Cutrone), Coronese, Rizzo, Palumbo (31′ st Sernia), Sosa, Perchaud (16′ st Teixeira). All. Marsili.

ARBORIS BELLI: Menegatti, Angelini, Cerfeda (5′ st Biundo), Mezzapesa, Turnone, Fumarola, Laguardia, Convertino (10′ st Ganoshi), Longo, Taldone, Buccoliero. All. Solidoro.

ARBITRO: Morleo di Brindisi.

—

N. SPINAZZOLA-BRILLA CAMPI 2-1

RETI: 6′ pt Colonna (S), 25′ pt Bux (S), 19′ st Facecchia (BC)

N. SPINAZZOLA: Liso, Cappellari (15′ pt Zingaro), Dinielli, Bocchino, Cagnetta (27′ st Mbaye), Colonna, Bonanno, Fucci (38′ st Bellino), Corado (18′ st Caruso), Emane (27′ st Garcia), Bux. All. Zinfollino.

BRILLA CAMPI: De Matteis, Attanasio, Cucci, Iaia, Tondo (4′ st Facecchia), Carrozzo, Carlucci, Torres, Mascarenhas, Marti, Poleti. All. Patruno.

ARBITRO: De Benedictis di Bari.

—

CANOSA-S. MASSAFRA 0-2

RETI: 31′ pt rig. Russo, 18′ st Richella

CANOSA: Tarolli, Milano (15′ st Comitangelo), Lamacchia, Solano, Gomes, Talin, Sanchez (20′ st Martinez), Barrasso, Jimenez (37′ st Gomis), Mangialardi, Coco (2′ st Ciannamea). All. Lanotte.

S. MASSAFRA: Pizzaleo, Pavone, Secondo, D’Arcante, Carlucci, Amatulli, Spataro (25′ st Sergio), Perrino (6′ st Richella), Serafino (50′ st Mirizzi), Maiorino, Russo. All. Malacari.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

—

BITONTO-POLIMNIA 3-0

RETI: 17′ st Bozzi, 36′ st Aprile, 41′ st Lacassia

BITONTO: Addario, Marchitelli, Cantalice, Cannito, Sene (38′ st Demichele), Lacassia, Lavoratti, Napoli (4′ st Petitti), Grumo (31′ st Ungredda), Bozzi (45′ st Trofo), Aprile (42′ st Tedone). All. Modesto.

POLIMNIA: Lonoce, Avantaggiati (42′ st Melono), Prekducaj, Zaccaria, Gernone, Zizzi, Loseto (27′ st Oliveros), Urbano, Camara (24′ st Bruno), Ramos, Lanzone (33′ st Galano). All. Anaclerio.

ARBITRO: Paolillo di Barletta.

—

ATL. ACQUAVIVA-BARLETTA 3-1

RETI: 7′ pt, 2′ st e 41′ st Pellegrini (A), 38′ st Dicuonzo (B)

ATL. ACQUAVIVA: Sanrocco, Di Cillo (18′ st Difino), Asselti, Cannone, Taal, Bonasia, Guglielmi, Gernone, Bongermino (12′ st Vigna), Marasciulo, Pellegrini. All. Leonino.

BARLETTA: Massari, Casella, De Gol (1′ st Lavopa), Parisi, Turitto (1′ st Giambuzzi), Bayo, Leone, De Pinto (14′ st Scaringella), Rotondo, Lopez, Dicuonzo. All. De Candia.

ARBITRO: Alessi di Lecce.