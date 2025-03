PROMOZIONE/B – Taurisano bloccato dal vento, l’Otranto si porta a -2. Male Terre A&R, vola il Matino: i tabellini

Fermo il Taurisano causa vento forte, l’Otranto ne approfitta per farsi sotto e portarsi a meno due dalla vetta. Prosegue la caduta libera del Terre di Acaya e Roca che incassa tre reti a Putignano, allungando la striscia negativa senza vittorie: un solo punto conquistato nelle ultime quattro partite. È in grande forma, invece, il Matino che mette nel mirino il terzo posto: quattro reti al Veglie e -1 dal Terre. Avanza anche il Leverano che segue il Matino a una lunghezza: successo di misura sul Sava e ritorno alla vittoria in campionato dopo un pari e una sconfitta. Serie positiva anche per il Maglie che sale a cinque dopo aver dilagato sul campo del Grottaglie, alla sesta sconfitta consecutiva e sempre più impelagato nella zona retrocessione diretta. In coda fanno punti solamente Tricase, Crispiano e Locorotondo.

I tabellini della 28esima giornata:

C.d. OTRANTO-MESAGNE 2-1

RETI: 37′ pt Lippoo (M), 48′ pt Valentini Mat. (O), 30′ st Conte (O)

OTRANTO: Caroppo, Beron (22′ pt Mauro), Vigliotti, Negro, Liquori, Conte, Marzo (20′ st Dollorenzo), Valentini Mat., Taveri (16′ st L. Martin), Pietrangelo, Tourè (33′ st Piccinni). All. Mazzeo.

MESAGNE: Sestino, Cidera, Pisani, Orfano, Lippo, Grande (20′ st Manta An.), Lovisi (20′ st Politi), Assindi, Vantaggiato (1′ st Keita), Sozzo, Manta Al.. All. Di Serio.

ARBITRO: Reale di Lecce.

NOTE: Espulsi Liquori (O) al 26′ st; Alessandro Manta (M) al 44′ st.

(US C.d. Otranto) – L’Otranto batte in rimonta il Mesagne e resta sul podio del girone B di Promozione pugliese. In una giornata disturbata dallo scirocco e con una terna arbitrale non all’altezza della situazione, la compagine allenata da Vincenzo Mazzeo fa sua una gara complicata grazie alle segnature di Matteo Valentini sui titoli di coda del primo tempo e di Conte alla mezzora della ripresa. L’undici biancazzurro scende in campo forte dei rientri dello stesso Conte, di Taveri e Beron, costretto a uscire però per infortunio dopo i primi 22’di gara. Col vento che soffia alle spalle, gli ospiti brindisini prendono campo dai primi minuti, Sozzo in apertura di match va al tiro dalla distanza col pallone che finisce altissimo sulla traversa. Nonostante la pressione del Mesagne, la partita scorre via senza particolari sussulti eccezion fatta per la conclusione sbilenca di Tourè su invito dalla destra di Marzo. Il match si accende sul finire di prima frazione. Corre il minuto 37’e sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra, la sfera arriva dalle parti della porta di Caroppo che la blocca probabilmente prima che la stessa superi la linea di gol. Non è dello stesso avviso il direttore di gara che concede il vantaggio al Mesagne. La reazione adriatica è veemente e si concretizza all’ultimo minuto di recupero. Matteo Valentini prima pesca il corridoio giusto per Tourè che scarica di destro sul portiere in uscita: il numero 8 di casa recupera il pallone, entra in area e supera il portiere con un sinistro rasoterra preciso che si infila a fil di palo. La ripresa vede il Città di Otranto partire a favore di vento e a pressare gli avversari nella metà campo difensiva ospite. Latitano però le conclusioni pericolose, eccezion fatta per qualche accelerazioni sugli esterni di Tourè e Marzo. Poco dopo la metà di secondo tempo, locali in inferiorità numerica: Liquori commette fallo in una porzione defilata di campo, l’arbitro non ascolta ragioni ed espelle il difensore centrale. Con un effettivo in meno, il Città di Otranto prima va vicino al vantaggio con una punizione velenosa di Vigliotti, poi trova il gol che decide la contesa. Alla mezz’ora altra calcio mancino del terzino sinistro, il pallone resta nell’area di rigore brindisina, dove il più lesto di tutti è Conte che insacca la conclusione che vale tre punti. Sul finire di gara il Mesagne reclama per un calcio di rigore a favore non concesso, nell’occasione espulso un calciatore ospite, ma il risultato non cambia più. Sono 60 i punti in classifica per il team idruntino che domenica prossima rende visita al rigenerato Tricase allenato da Antonio Toma.

—

TAURISANO-COPERTINO: Rinviata per vento forte

—

GROTTAGLIE-A. TOMA MAGLIE 1-4

RETI: 2′ pt Mossolini (M), 21′ pt Donia (G), 38′ pt Fernandez (M), 29′ st Duarte (M), 36′ st Romano (M)

GROTTAGLIE: Sy, Saponaro, onia, Petrosino (37′ st Kassab), Campana, Orlando, Magno (18′ st Ciracì), Motolese, Galeone, Moretti, Malundu. All. Gamarro.

A. TOMA MAGLIE: Colapietro, Tecci (40′ st Marrocco), Gningue, Galvez, Amato, Diaz (30′ st Castellaneta), Ongania, Romano, Fernandez, Mossolini (42′ st Stincone), Duarte (33′ st Urso). All. Giuliatto.

ARBITRO: Portoso di Molfetta.

—

LEVERANO-SAVA 1-0

RETI: 13′ pt Sanyang

LEVERANO: Bardoscia, Manca, Rutigliano, Ruben (25′ st Valentino), Gubello, Pasculli, Sanyang, Spedicato, Quarta (6′ st Pinto), De Carlo (36′ st Laena), De Luca. All. Pedone.

SAVA: Maragliano, Sampietro, Lomartire, Motti (36′ st Fina), Di Maggio (19′ st Petronelli), Margarito, Narducci, Tatullo (10′ st Imperio), Scarci, Lotito, Malagnino. All. Colluto.

ARBITRO: Valente di Bari.

—

RS CRISPIANO-CAROVIGNO 2-2

RETI: 1′ pt De Bartolomeo (CR), 11′ st Del Sole (CR), 26′ st Diwouta (CA), 44′ st Greco (CA)

RS CRISPIANO: Annicchiarico, Paciulli, Leggieri, Magli, Cissè (35′ st Nasole M., 38′ st Scialpi), Bello, Nasole F., D’Angelo, Del Sole (14′ st Papa), De Bartolomeo, Palumbo. All. Peluso.

CAROVIGNO: Lamarina, Sbano (44′ st Lanzillotti G.), Leo (18′ st Marino), Lanzillotti T. (1′ st Sescu, 44′ st De Simone), Perrone A., Talò, Perrone M., Odone (24′ st Turco M.), Diwouta, Greco, Turco F. All. Franco.

ARBITRO: Piazzolla di Barletta.

—

TREPUZZI-ATL. TRICASE 0-0

TREPUZZI: Centonze, Renna, Donno, Riezzo, De Mitri, Fracella, Falco, Daf (17′ st Saracino9, Cavaliere, Mbappè, Alemanni. All. De Nitto.

ATL. TRICASE: Recchia, Buttera, Turco, Puzzovio, Zocco, Palumbo, Caputo, Esposito, Cortese (11′ st Cantellanos), Vatavu, De Giorgi. All. Toma.

ARBITRO: Castro di Molfetta.

—

V. MATINO-VEGLIE 4-1

RETI: 15′ pt Nestola (M), 27′ pt Giannuzzi (M), 36′ pt rig. Maraschio (M), 13′ st Fonte (V), 35′ st rig. Muci (M)

V. MATINO: Strafella, Schiavano, Suppressa, Maraschio, Monteleone, Perrone (12′ st Fedele), ELia, Giannuzzi, Nestola, Villani, Muci. All. Cimarelli.

VEGLIE: Mele, De Vanna, Marsico, Cherif, Ribezzi, Del MOnte, Corallo (21′ st Rizzello), Fatty, Mbengue, Musardo, Fonte. All. Maci.

ARBITRO: D’Erario di Bari.

—

R. PUTIGNANO-TERRE DI ACAYA E ROCA 3-0

RETI: 11′ pt rig. Daddato, 39′ pt Di Costa, 26′ st Daugenti

R. PUTIGNANO: Angelini, Vinella, palazzo, Daddato (41′ st Franchini), Casulli, Muolo, Colella (1′ st Calio), Amendolagine, Daugenti, Nitti, Di Costa (43′ st Sportelli). All. Palazzo.

TERRE DI ACAYA E ROCA: ingiano, De Nigris, Montagnolo, Plevi, Vizzino, Luperto, Felline, Bolognese (10′ st Murrone), Rutigliano, De Giorgi, Cisternino. All. Colagiorgio.

ARBITRO: Consales di Foggia.

—

V. LOCOROTONDO-R. REFUGEES 3-0

V. LOCOROTONDO: Di Gennaro, Palmisano, Colucci, Lacirignola, Prete (25′ st Convertini), Natale (16′ st Sory), Neglia, Pentassuglia, Salvi, Romanazzo, Caruso (45′ st Tursi). All. Calabretto.

R. REFUGEES: Cisse, Ndiaye, Diop Mam., Duku, Gueye M., Gueye B., Ndom, Ouedraogo (19′ st Thiam), Ndoye (42′ st Ntoya), Agbere (11′ st Lupo), Niang. All. Hassane Baye Niang.

ARBITRO: Calderoni di Bari.