UGENTO – Pali, gol annullati e tante recriminazioni: contro il Costa d’Amalfi un pari che lascia l’amaro in bocca

Muove la classifica l’Ugento ad Angri, contro la collega matricola Costa d’Amalfi, ma con tanto rammarico per l’occasione sciupata di portare a casa il bottino pieno.

Subito aggressivo l’Ugento che al 6′ per poco non passa in vantaggio dopo un colpo di testa involontario di Massa verso la propria porta. Palla sul palo. I giallorossi, però, stentano a rendersi ulteriormente minacciosi sotto la porta avversaria e subiscono il gol dei costieri al minuto 31′ con un colpo di testa di Maione ben assistito da Donnarumma. Al riposo, dunque, si va sul punteggio di 1-0.

Nella ripresa cambia qualcosa, l’Ugento ritorna in campo con fare più aggressivo e sfiora subito il pareggio con un tiro di Sanchez che colpisce l’incrocio dei pali. Quindi, salentini in gol con Grisley ma l’arbitro Scarati annulla per una posizione di fuorigioco. Idem al 20′: l’Ugento trova il gol del pareggio ma anche stavolta l’arbitro annulla il gol di Jimenez. Tra gli ospiti esordisce Medina che rileva Baietti; prima anche per Navarro, in campo con Linares. Al 38′ arriva il meritato pari per la squadra di Oliva, grazie ad una splendida azione di Sanchez che entra in area da destra, si porta il pallone sul mancino e infila l’incrocio dei pali lontano con un tiro arcuato. Il punto dell’uno pari, però, non basta all’Ugento che si tuffa a capofitto in area avversaria, a caccia del gol vittoria che, però, non arriverà.

Secondo punto in campionato per i ragazzi di Oliva che, domenica prossima, ospiteranno il Manfredonia per un importante scontro diretto in zona salvezza.

—

IL TABELLINO

Angri (SA), stadio “P. Novi”

domenica 29.09.2024, ore 15

Serie D/H 2024/25, giornata 4

COSTA D’AMALFI-UGENTO 1-1

RETI: 31′ pt Maione (C), 38′ st Sanchez (U)

COSTA D’AMALFI: Provitolo, Vuolo, Massa, Proto, Celia, Donnarumma (19′ st Martinelli), Maione, Mansi, De Sio (37′ st Ioveno), Mauri (28′ st Caputo), Esposito (27′ st Filogamo). All. Proto.

UGENTO: Di Donato, Romano (25′ st Navarro), Mariano, Iborra, Martinez E., Grisley, Ruiz (34′ st Linares), Jimenez, Baietti (7′ st Medina), Sanchez, Martinez J. All. Oliva.

ARBITRO: Scarati di Termoli.

NOTE: ammoniti Mauri, Vuolo, Maione, Martinelli (C), Mariano, Baietti, Iborra, Navarro (U).

RISULTATI E CLASSIFICA