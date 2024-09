NARDÒ – Il cuore non basta: tris per la Nocerina, brava e anche fortunata

La Nocerina passa a Nardò che non riesce ancora a dare continuità di risultati in quest’avvio di campionato, alternando due vittorie ad altrettante sconfitte.

C’è, però, motivo di recriminazione in casa salentina per come è andato il confronto contro una big del girone che punta apertamente alla vittoria del campionato. De Sanzo deve fronteggiare l’emergenza attacco: oltre allo squalificato Maletic, c’è anche D’Anna da sostituire, infortunatosi alla vigilia della gara. L’approccio migliore è del Nardò che gioca con dinamismo tagliando i rifornimenti alla Nocerina, almeno per la prima mezzora. Al 32′, però, gli ospiti passano in vantaggio con un corner di Provenzano che, complice il vento, s’infila direttamente alle spalle di De Luca. Il gol subito in questo modo taglia un po’ le gambe ai padroni di casa che al 42′ subiscono anche il secondo gol ad opera di D’Agostino, abile a raccogliere una corta respinta di Davì e di infilare il pallone all’incrocio dei pali. Zero a due al riposo.

Il Nardò prova a reagire in avvio di ripresa alzando il baricentro e portandosi stabilmente nella metà campo ospite, trovando, però, davanti a sé un insuperabile Wodzicki, pronto a respingere i tiri di Correnti e De Crescenzo. Al 36′ i salentini riaprono la gara grazie ad un’autorete di Padalino, arrivata in seguito a un cross di Piazza. La Nocerina, però, non si scompone e, anzi, trova anche il terzo gol, a tre minuti dal termine, finalizzando un contropiede innescato da Garbaudo e chiuso in porta da Ferrari.

Passa la Nocerina, dunque, che continua il suo inseguimento alla Virtus Francavilla, agganciando la Palmese al secondo posto a quota 10. Il Nardò rimane ancorato a sei punti: domenica prossima altro turno casalingo, stavolta contro il Francavilla in Sinni, terzultimo in classifica con soli due punti. Un match da non sbagliare assolutamente.

IL TABELLINO

Nardò, stadio “G. Paolo II”

domenica 29.09.2024, ore 15.30

Serie D/H 2024/25, giornata 4

NARDÒ-NOCERINA 1-3

RETI: 32′ pt Provenzano (NO), 42′ pt D’Agostino (NO), 36′ st aut. Padalino (NA), 42′ st Ferrari (NO)

NARDÒ (3-5-2): De Luca; Delvino, Davì, Calderoni; Munoz, Ciracì, Vrdoljak (28′ st Piazza), Correnti, De Crescenzo; Gassama (44′ st Gianfreda), Gatto (13′ st Addae). All. De Sanzo.

NOCERINA (4-3-3): Wodzicki; Padalino, Silvestri, Sperandeo, Tempre; Grandis (49′ st Basualdo), Provenzano, Gerbaudo; Faiello (28′ st Vono), Marquez, D’Agostino (39′ st Ferrari). All. Novelli.

ARBITRO: Iacopetti di Pistoia.

