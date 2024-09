CASARANO – Quante emozioni al “Capozza”! Con la Palmese è gara di sorpassi ma finisce in parità

Succede di tutto nel big-match del “Capozza” tra Casarano e Palmese. Alla fine, le squadre tornano a casa con un punto a testa, frutto di un 3-3 ricco di emozioni.

Parte subito forte il Casarano che prima sfiora la rete con Cerutti, poi la trova con Saraniti che insacca di testa un cross di Versienti al 10′. Ma la Palmese reagisce dopo soli due minuti con un tiro a giro di Orefice che supera Alloj e ristabilisce immediatamente la parità. Al 16′ arriva il terzo gol della partita, ancora per gli ospiti: lo segna Volpe che capitalizza un assist di Santarpia e deposita in porta da due passi, è 1-2. E stavolta è il Casarano a reagire con profitto, dopo altri due minuti: è il 18′ e Malagnino ribadisce in gol un pallone calciato da Saraniti e non trattenuto dal portiere campano Pollini. Continua l’altalena del punteggio e al 27′ la Palmese ripassa in vantaggio con un’autorete di Alloj che manda nella sua porta un pallone calciato da Santarpia, poi andato a colpire prima il palo e poi la schiena dell’estremo difensore rossazzurro. Al riposo, dunque, si va sul 2-3.

Laterza prova a cambiare qualcosa inserendo Teijo, Malcore e Ganfornina per Cerutti, Ferrara e Perez. Il punteggio può nuovamente cambiare al minuto 25 quando l’arbitro concede un rigore al Casarano, contestato dalla Palmese, per un presunto fallo di Pollini su Saraniti. Lo stesso Pollini, però, blocca il tiro di Malcore e si rimane sul 2-3. La situazione sembra precipitare per il Casarano quando rimane in dieci al minuto 33′ per l’espulsione di Teijo, reo di fallo grave su Manzi. Ma, anche nel conto dei rossi, non c’è un minuto di stasi: dopo l’espulsione dell’allenatore ospite Grimaldi, in seguito alla concessione del rigore poi sbagliato da Malcore, arriva anche quella di Volpe per somma di ammonizioni, al 37′. Il Casarano si getta in avanti a caccia del punto che potrebbe valere il pareggio ma si scopre, lasciando ampi settori di campo per il contropiede ospite; su uno di essi, Magliocca sfiora il 2-4 calciando a lato solo davanti ad Alloj. Proprio al 45′, però, il Casarano pesca il jolly: ancora un rigore per i rossazzurri, stavolta per fallo di Virgilio su Ganfornina; dal dischetto ci va ancora Malcore e stavolta il pallone finisce alle spalle di Pollini per il 3-3 finale.

Casarano e Palmese, dunque, si dividono un punto e mantengono le rispettive distanze. I rossazzurri salgono a quota 8, a meno quattro dalla capolista Virtus Francavilla, ancora a punteggio pieno. Domenica prossima, derby in programma sul campo del Fasano.

—

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 29.09.2024, ore 15

Serie D/H 2024/25, giornata 4

CASARANO-PALMESE 3-3

RETI: 10′ pt Saraniti (C), 12′ pt Orefice (P), 16′ pt Volpe (P), 18′ pt Malagnino (C), 27′ pt aut. Alloj (P), 45′ st rig. Malcore (C)

CASARANO (4-3-3): Alloj; Versientim, ,Rizzo, Morales, Valentino (43′ st Cajazzo); Malagnino (43′ st Milicevic), Cerutti (13′ st Teijo), Logoluso; Ferrara (22′ st Malcore), Saraniti, Perez (13′ st Ganfornina). All. Laterza.

PALMESE (4-1-4-1): Pollini; Manzi (32′ st Coppola), Galeotafiore, Dorsi, Tazza; Ceparano (38′ st Virgilio); Okoojie, Orefice (32′ st Magliocca), Fusco, Santarpia (17′ st Peluso); Volpe. All. Grimaldi.

ARBITRO: Raineri di Como.

NOTE: espulsi 26′ st Grimaldi (all. P.) per proteste; al 33′ st Teijo (C) per gioco pericoloso; al 37′ st Volpe (P) per doppia ammonizione. Al 23′ st Pollini (P) para un rigore di Malcore (C).

RISULTATI E CLASSIFICA