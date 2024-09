ECCELLENZA – I tabellini della 6ª giornata

Eccellenza pugliese 2024/25, i tabellini della sesta giornata.

GINOSA-GALLIPOLI 0-1

RETI: 45′ st Cardamone

GINOSA: Coletta, Lenoci, Patronelli, Schirizzi (24′ st Sorano), Pizzo, Guglielmi, Monticelli, Richella, Maiorino, Vapore (37′ st Gatto), Lazazzara (22′ st Larizza). All. Genchi.

GALLIPOLI: Maggi, Avantaggiato, Caputo, D’Ettorre, Mariano, Benvenga (44′ pt Cardamone), Tarantino, Trinchera, Cardinale, Sansò, De Vito. All. Branà.

ARBITRO: Saponaro di Foggia.

(US Ginosa Calcio, Domenico Ranaldo) – Il Ginosa gioca, crea, conclude ma trova sulla propria strada un Maggi in vena di prodezze ed il Gallipoli, con il minimo sforzo, a tempo scaduto porta a casa tre punti piovuti dal cielo. Una sconfitta immeritata quella subita dai biancazzurri ai quali sarebbe andato stretto anche il pari per quanto visto in campo: poi il ko giunto al novantesimo brucia ancora di più. Alla vigilia i favori pendevano dalla parte dei gallipolini, ma mister Genchi è riuscito ad imbrigliare gli uomini del tecnico Branà (espulso nella ripresa) che più che meriti ha avuto fortuna per l’exploit al “Miani”. Prima frazione di marca ginosina con diversi pericoli verso la porta gallipolina. Al minuto 11 un traversone velenoso di Schirizzi in area giallorossa non trova per un nulla la zampata sottoporta di Vapore. La replica ospite giunge alla mezzora quando Benvenga raccoglie un cross dalla destra e gira verso la porta di Coletta, con la sfera che sfiora la traversa. Al 40’ ancora Ginosa pericoloso con Maiorino che effettua un tiro-cross maligno dall’out destro, sul quale Maggi è costretto agli straordinari per evitare il peggio. Passano tre minuti ed i biancazzurri confezionano un’altra occasione da rete: punizione di Richella dal limite e palla che sfila in area dove ben tre giocatori di casa non riescono ad impattare sottoporta per la zampata vincente. Nella ripresa il copione non cambia, con il Ginosa propositivo e pericoloso ed il Gallipoli contratto che cerca la giocata in contropiede. Sul nostro taccuino si registrano due mezzi tiri in porta degli ospiti tra cui il secondo a tempo scaduto che vale i tre punti: nel mezzo due occasioni nitide per i padroni di casa con Maggi sugli scudi che mantiene a galla i suoi. Al 24’ è Coletta a chiudere la saracinesca su una conclusione velenosa di Trinchera dal limite. Al 30’ il vantaggio ginosino sembra cosa fatta quando Richella, dal limite, inventa una parabola a giro maligna che sembra destinata nell’angolo sinistro basso, ma Maggi si supera deviando la sfera in angolo. Il Ginosa preme ed al 35’ ci prova Vapore con un diagonale velenoso dal limite sul quale è ancora superlativo l’estremo difensore giallorosso. Quando il risultato sembra destinato a restare inchiodato sullo 0-0, al 45’ il Gallipoli piazza la zampata vincente: sugli sviluppi di un calcio piazzato dall’out sinistro, Coletta esce a vuoto e viene anticipato di testa da Cardamone (gol dell’ex) che deposita in rete per lo 0-1. Alla fine resta la forte delusione per una sconfitta immeritata giunta sul gong. Ora bisogna ricompattarsi e pensare a domenica per la trasferta di Manduria in cui sarà indispensabile ripetere l’ottima prestazione odierna e portare a casa il massimo risultato utile per muovere la classifica.

—

N. SPINAZZOLA-ATL. RACALE 4-0

RETI: 5′ pt e 22′ st Zaldua, 4′ st Bocchino, 41′ st Taccogna

N. SPINAZZOLA: Addario, Cappellari (40′ st Zingaro), Lobjanidze, Bocchino, De Giosa, Soria, Bux, Diomade (30′ st Paolillo), Zaldua (33′ st Leonetti), Bonanno (35′ st Taccogna), Doukoure (42′ st Mbaye). All. Zinfollino.

ATL. RACALE: Ferraris, Portaccio (20′ st Sasso), Fabiani (10′ pt Guevara), Milessi, Bottari, Giglio, Pennetta, Santucho (1′ st Gravina), Oliveros, Romano, Centonze (27′ st Fitto). All. Calabuig.

ARBITRO: Gatto di Lamezia Terme.

–

BARLETTA-NOVOLI 2-1

RETI: 21′ st Diaz (N), 25′ st rig. e 52′ st Strambelli

BARLETTA: Massari, De Gol, Montrone, Lobosco, Turitto (28′ st Lopez), Mariani, Bernaola, Lavopa, Strambelli, Lattanzio, Rotondo. All. De Candia.

NOVOLI: Colazo, D’Andria (12′ st Elia), Jammeh, Maccarrone, Giannotti, Calò, Ruz, Garcia (39′ st Quarta A.), Garnica A., Diaz (32′ st Garnica M.), Parisi. All. Carrozzo.

ARBITRO: Matera di Bari.

—

BRILLA CAMPI-MANDURIA 4-0

RETI: 24′ pt Facecchia, 45′ pt rig. Caravaglio, 10′ st Iaia, 45′ st Romero

BRILLA CAMPI: Carriero, De Luca, Maniglia, Iaia, Carrozzo (28′ st Tondo), Olibardi (12′ st Torres), Carlucci (18′ st De Ventura), Caravaglio, Facecchia (23′ st Romero), Marti (33′ st Valzano), Poleti. All. Patruno.

MANDURIA: Menendez, Farucci, Chiochia, De La Mata, Spinelli (1′ st Teixeira), Cutrone (38′ st Aimi), De Sousa (28′ st Sernia), Coronese (23′ st Zuccaro), Palumbo, Sosa, Carrozzo. All. Marsili.

ARBITRO: Specchia di Casarano.

—

GALATINA-ARBORIS BELLI 5-0

RETI: 4′ pt, 6′ pt e 18′ st Molina, 29′ pt e 1′ st Oltremarini

GALATINA: Passaseo, Sorino, Mancarella, Candido (22′ st Tondo), Arnesano (22′ st Signore), Fruci, Caputo, ROmano (41′ st Manieri), Mancarella G., Molina (20′ st Iurato), Oltremarini (26′ st Bacca). All. Tartaglia.

ARBORIS BELLI: Menegatti, Pavone (1′ st Buccoliero), Natola (23′ pt Guarnaccia), Mezzapesa, Biundo, De Carolis (11′ st Torrisi), Laguardia, Convertino (25′ st De Gregorio), Fernandez, Basile, Selicati. All. Solidoro.

ARBITRO: Carluccio de L’Aquila.

—

FOGGIA INCEDIT-S. MASSAFRA 1-2

RETI: 31′ pt Siclari (F), 44′ pt Serafino (M), 31′ st Carlucci (M)

FOGGIA INCEDIT: Tigre A. Rubino, Della Corte, Rodriguez (33′ st Pissinis), Dinelli, Cormio (17′ st Bevilacqua), Morisco, Cicerelli, Dascoli, Colella, Siclari. All. Lasalandra.

S. MASSAFRA: Pizzaleo, Secondo (14′ st Fabiano), Galetta (27′ st Quazzico), D’Arcante, Nobile, Carlucci, Perrino, Spataro (42′ st Sergio), Serafino, Girardi (27′ st Marzio), Russo. All. Malacari.

ARBITRO: De Benedictis di Bari.

—

BISCEGLIE-CORATO 1-1

RETI: 37′ pt Joof (C), 6′ st Sottile (B)

BISCEGLIE: Tarolli, Colella (24′ st Aceto), Visani, De Vivo, Carullo (38′ st Ferracci), Pedrini (1′ st Mangialardi), Sottile, Pulpito, Carlucci, Ortiz (1′ st Kone), Palazzo. All. Loseto.

CORATO: Lacirignola, D’Alba, Suriano, Rantucho, Joof (35′ st Dispoto), Fanelli, Dargenio (23′ st Volpe), Gueye, Frappampina, Ingredda, Mastrapasqua (47′ st Petrone). All. Doudou.

ARBITRO: Pellecchia di Bari.

—

BITONTO-UC BISCEGLIE 0-1

RETI: 40′ pt Zinetti

BITONTO: Civita, Marchitelli (18′ st Latrofa), Cantalice, Vitale (23′ st Amodio), Legari (21′ st Sene), Cisse, Urbano, Demichele, Forbes, Filoni (35′ st Levoratti), Aprile. All. Marasciulo.

UC BISCEGLIE: Lullo, Lanotte, Farinola, Miano, De Blasio, Luis Alberto, Zinetti, Binetti, Amoroso, Suriano, Pelosi (45′ pt Dembele). All. Monopoli.

ARBITRO: Consales di Foggia.

—

POLIMNIA-CANOSA 1-0

RETI: 24′ pt Santos Falciano

POLIMNIA: Rizopoulos, Prekducaj (8′ st Bruno), Divittorio, Conteh, Gernone, Zizzi, Loseto, Zaccaria, Santos Falciano, Ramos (22′ pt Taccarelli, 19′ st Manzari), Lanzone (44′ st Tirera). All. Anaclerio.

CANOSA: Vicino, Pignataro (39′ st Santor), Lamacchia, Solano, Gomes, Talin, Milano (38′ st Azzarone), Pizzulli (23′ st Procida), Saani, Ciannamea (23′ st Pirelli), Sanchez R. All. Di Simone.

ARBITRO: Montrone di Bari.

—

ATL. ACQUAVIVA-MOLFETTA 1-0

RETI: 25′ st Gernone

ATL. ACQUAVIVA: Bozzi, Di Cillo, Campanella, Difino, Asselti (48′ st Pesce), Marasciulo (21′ st Cannone), Matarr, Gernone, Novelli (21′ st Vigna), Guglielmi (33′ st Capozzo), Emane. All. Leonino.

MOLFETTA: Liso, Comitangelo (43′ st Carlucci), Romanelli, Colangione (32′ st Maggiari), De Palma, Morra (25′ st Calabria), Ciranna (13′ st Potenza), Barrasso, Triarico (22′ pt Carannante), Colamesta, La Pietra. All. Sarcone.

ARBITRO: Tavassi di Tivoli.