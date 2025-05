UGENTO – Nota del club dopo le pesanti sanzioni del Giudice sportivo

Dopo le pesanti sanzioni ricevute dal Giudice sportivo in seguito ai fatti di Ugento-Matera (QUI), l’Ugento Calcio pubblica una nota in cui condanna i gesti dei suoi tesserati Medina e Sanchez, aggiungendo che i due si dichiarano molto rammaricati per quanto accaduto.

sanzioni inflitte alla società ed ai propri tesserati dal giudice sportivo come da ultimo comunicato ufficiale, la società evidenzia come da sempre sostenga e promuova i valori dello sport e dell’inclusione sociale, nel rispetto delle regole, delle istituzioni sportive e degli organi di giustizia sportiva, stigmatizzando ogni forma di comportamento violento ed antisportivo. “In merito alleinflitte alla società ed ai propri tesserati dal giudice sportivo come da ultimo comunicato ufficiale, la società evidenzia come da sempre sostenga e promuova i valori dello, nel rispetto delle, dellee degliogni forma di comportamentoed

Tuttavia, condannando i gesti esecrabili dei propri tesserati accaduti durante la partita Ugento-Matera di domenica 27 aprile, alla luce di una partita intensa e molto accesa vista la posta in palio per entrambe le squadre, si ritiene precisare quanto Juanito Sanchez e Miguel Medina siano consapevoli e molto rammaricati per quanto accaduto, a conferma della loro natura di ragazzi sempre corretti e rispettosi nei confronti della società, dei compagni e degli avversari”.