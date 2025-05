LECCE – Primavera, traguardo raggiunto con tre turni d’anticipo. Al ‘Deghi Center’ c’è l’Empoli

Traguardo raggiunto per la Primavera del Lecce, matematicamente salva anche in questa stagione.

I baby giallorossi sono stati protagonisti di un buon finale di campionato, cominciato con le tre vittorie consecutive contro Sampdoria, Udinese fuori e Verona, cui è seguita l’eliminazione di misura dalla Coppa Italia per mano del Milan e quattro gare in campionato con due soli punti conquistati.

Battendo, poi, in fila, prima la Fiorentina (3-1 casalingo), poi sonoramente il Torino in casa sua (2-5), i ragazzi di Giuseppe Scurto hanno raggiunto quota 48. Con tre gare da giocare, il Lecce non è più raggiungibile dalla quartultima in classifica, attualmente il Bologna con 36 punti. L’anno scorso la squadra allora allenata da mister Coppitelli chiuse al 13° posto con 41 punti. Nelle prossime tre gare, quindi, il Lecce potrà migliorare lo score della scorsa stagione.

Domani alle 11 penultima gara casalinga dell’anno al Deghi Center di San Pietro in Lama contro l’Empoli, ormai condannati ai playout.